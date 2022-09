Bilan sportif de NewsTribune du samedi 17 septembre 2022

Brendan Pillion et Jake Delaney se sont chacun classés parmi les cinq premiers individuellement samedi pour mener l’équipe de golf des garçons de St. Bede au championnat au Princeton Invitational au parcours de golf de Wyaton Hills.

Pillion a réussi un 81 pour prendre la troisième place et Delaney a tiré un 82 pour terminer cinquième pour les Bruins, qui ont décroché un 347 pour battre La Salle-Pérou (348).

Hall (356) s’est classé quatrième, Bureau Valley (357) a terminé cinquième, Princeton (364) a terminé septième et Mendota (370) a terminé huitième parmi les neuf équipes.

Carter Fenza de L-P était le champion individuel avec un 75, tandis que Landen Plym de Hall était le deuxième avec un 76.

Le Storm a eu une paire de top 10 alors que Wyatt Novotny (86) a terminé huitième et Colin Stabler (87) a terminé 10e.

Jaden Eggers a mené les Tigers en se classant sixième avec un 82, tandis qu’Owen Aughenbaugh avait un 89 pour battre les Trojans.

GOLF FILLES

A La Salle : La Salle-Pérou a remporté son propre Lady Cavs Scramble samedi en cardant un 66 au parcours de golf d’Oak Ridge de Senica.

Les Cavaliers ont égalé Kaneland mais ont remporté le titre sur un bris d’égalité.

Dans le Lady Cavs Scramble, trois joueurs de chaque école jouent avec leur entraîneur.

FOOTBALL GARÇONS

À Ottawa : DePue-Hall est allé 3-0 samedi pour remporter l’invitation d’Ottawa.

Les Little Giants ont battu Clifton Central 3-1 et Sandwich 5-0 avant de vaincre l’hôte Pirates 2-1 dans le championnat.

Gabriel Cano, Salvador Romero et Javi Cerrano ont chacun marqué un but contre Clifton Central.

Francisco Moreno a réussi un tour du chapeau et deux passes décisives, tandis que Cano a marqué deux buts contre Sandwich.

En finale, Moreno a inscrit un but et une passe décisive, tandis qu’Osvaldo Morales a également marqué.

Monmouth-Roseville 2, Princeton 0 : Les Tigers ont été blanchis lors d’un match de la conférence Three Rivers samedi à Monmouth.

VOLLEY-BALL

Chez Minonk : Fieldcrest a remporté son propre Knight Invitational samedi.

En poule, Fieldcrest a battu Clinton (25-9, 25-20), Illini Bluffs (25-23, 25-16) et Delavan (25-13, 25-21).

Les Knights ont dominé Cissna Park 25-17, 25-18 dans le championnat.

Ce jour-là, Allie Wiesenhofer a récolté 37 attaques décisives, sept as et 3,5 contres pour Fieldcrest (16-0), tandis que Kaitlyn White a récolté 56 passes décisives et Carolyn Megow 48 récupérations.

St. Bede est allé 1-2 dans sa poule, battant Gardner-South Wilmington (25-11, 25-19) et perdant contre Cissna Park (25-10, 25-13) et Olympia (25-22, 25-22) .

Chez Joie : Henry-Senachwine est allé 2-1 à la Judy Richmond Classic du comté de Mercer, battant Galva et Lowpoint-Washburn et perdant face au comté de Mercer.

CROSS-COUNTRY MIXTE

Chez Noyer : Elijah House de Bureau Valley a été le meilleur finisseur de la zone au Storm’s Dale Donner Invitational samedi, se classant sixième en 17: 05,5.

Son coéquipier Benjamin Roth l’a rejoint dans le top 25, terminant 24e en 17: 50.2.

Pour Amboy, Kyler McNinch s’est classé 18e en 17: 41,4, tandis que Charlie Dickinson a terminé 47e en 18: 58,3

Erik Garcia de La Salle-Pérou (30e, 18:09.3), Caleb Krischel de Fieldcrest (32e, 18:19.9) et Preston Rowe de Henry-Midland (43e, 18:53.3) ont également été parmi les 50 premiers de la région parmi les 157 coureurs.

Les Clippers étaient la meilleure équipe de la région, terminant huitième avec 202 points, tandis qu’Henry (310) était 13 parmi les 13 équipes complètes.

Chez les filles, Daniella Bumber de Henry-Midland a mené les coureuses de la région en se classant 10e en 20:46.2.

Kiely Domyancich de L-P a terminé 46e en 23:09.

St. Bede était la meilleure équipe de la région, terminant 13e avec 334 points, tandis que LP (379) était 17e et Fieldcrest (390) était 18e parmi les 18 équipes complètes.

TENNIS FÉMININ

McHenry 5, IVCC 4 : Les Eagles ont perdu samedi à Algonquin.