Bilan sportif de NewsTribune du samedi 17 décembre 2022

L’équipe de basket-ball des garçons d’Earlville a battu l’hôte Mendota 51-41 samedi soir pour passer à 6-4 cette saison.

Diego Vazquez a mené les Red Raiders avec 14 points, tandis que Griffin Cook a récolté 11 points, cinq passes et cinq interceptions. Adam Waite a ajouté neuf points et 14 rebonds, Garett Cook neuf points et Ryan Browder sept points pour Earlville.

BASKET FILLES

Mendota 47, Earlville 31 : À Mendota, les Troyens menaient 13-6 après un quart, 24-9 à la mi-temps et 39-23 avant le quatrième quart.

Mendota a été menée par Katie Jenner avec 19 points et cinq interceptions, le meilleur du match, Cassie Gonzalez affichant 11 points, 15 rebonds, cinq interceptions et trois contres. Reanna Brandt a ajouté neuf points, 14 rebonds et quatre contres.

Earlville (5-8) a été mené par les 18 points et sept rebonds de Nevaeh Sansone, tandis que Madyson Olson a ajouté 10 points, neuf rebonds et quatre passes. Lexi Campbell a récolté trois points et huit rebonds.

Salle 35, Serena 30 : À Spring Valley, les Red Devils ont vaincu les Huskers en visite.

McKenna Christiansen a mené Hall (6-4) avec un sommet de 20 points, tandis que Kennedy Wozniak a ajouté cinq points. Promise Giacometti et Toni Newton ont récolté quatre points chacun pour les hôtes.

LUTTE

Watson de Mendota cinquième au tournoi Stillman Valley: Rhett Watson de Mendota a terminé cinquième à 145 livres au tournoi de Stillman Valley, tandis que Julian Jordan a terminé quatrième à 152 dans la tranche universitaire junior.