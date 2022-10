Bilan sportif de NewsTribune du samedi 15 octobre 2022

L’équipe de volley-ball La Salle-Pérou est allée 5-0 ce week-end au Limestone Classic à Bartonville.

Les Cavaliers ont battu Richwoods (25-11, 25-11), Roanoke-Benson (25-16, 22-25, 15-8) et Limestone (25-20, 17-25, 15-6) samedi après avoir battu Springfield Sud-Est (25-12, 25-21) et Galesburg (25-10, 25-12) vendredi.

Avec les cinq victoires, l’entraîneur du LP Mark Haberkorn en compte désormais 998 dans sa carrière.

Les Cavaliers (19-11), qui ont remporté huit matchs consécutifs, affronteront Sterling à domicile lundi et joueront à Ottawa mardi.

Chez Mendota : Mendota s’est classé troisième de son propre tournoi samedi.

En poule, les Spikers ont battu Indian Creek (25-10, 25-14) et Peoria Christian (25-16, 25-22) et se sont séparés avec Streator (25-14, 14-25).

Mendota a perdu 25-10, 25-22 contre Forreston en demi-finale avant de battre Streator 19-25, 25-21, 25-21 dans le match pour la troisième place.

Maddy Becker a récolté 40 récupérations, 32 passes décisives, 11 attaques décisives, six as et trois blocs pour Mendota, tandis qu’Emma Schultz a ajouté 25 récupérations, 18 attaques décisives et quatre as.

Tori Balma a récolté 55 passes décisives, 25 récupérations, 21 attaques décisives, 15 points et deux as pour les Panthers, tandis que Maggie Richetta a contribué 33 attaques décisives, 16 récupérations, 16 points, cinq as et quatre blocs.

Balma a dépassé les 1 000 passes décisives en carrière pendant le tournoi.

CROSS-COUNTRY MIXTE

A Peoria : Elijah House de Bureau Valley a terminé neuvième, le meilleur de la région, en 16: 07,7 samedi au Patriot Invitational.

Son coéquipier Benjamin Roth (17: 04,9) a terminé 58 alors que le Storm s’est classé 17e parmi 33 équipes.

Henry-Midland a terminé 31e, mené par Preston Rowe (87, 17:36.1). Augustus Swanson de Princeton s’est classé 90e en 17: 37,5.

Dans la course des filles, Daniella Bumber de Henry-Midland a été la meilleure finissante de la zone puisqu’elle s’est classée 26e en 19:32.4.

Lexi Bohms de Princeton a terminé 35e en 19: 53,3 alors que les Tigresses se sont classées 25e parmi 32 équipes.

Mikayla Frawley de H-M a terminé 73e en 21: 11,3.

Chez Pecatonica : Derrière deux des 10 premiers finalistes, les garçons de la coopérative d’Amboy ont remporté samedi le Northwest Upstate Illini Meet.

Les Clippers ont marqué 47 points pour battre Polo, deuxième, par neuf.

Kyler McNinch a mené Amboy en se classant troisième en 17: 36,2, tandis que son coéquipier Atticus Horner a terminé huitième en 18: 16,8.

Chez les filles, Natalie Pratt d’Amboy (sixième, 23:55.7), Samantha Nauman (huitième, 24:15.8) et Anna Carlson (10e, 24:25.1) ont toutes terminé parmi les 10 premières.

Chez Eurêka : Caleb Krischel de Fieldcrest a couru un 16: 32,93 samedi pour se classer septième à la rencontre de la conférence Heart of Illinois.

Chez les filles, Clare Phillips (21:14.22) et Macy Gochanour (21:27.84) de Fieldcrest se sont respectivement classées 17e et 19e.

FOOTBALL MASCULIN

IVCC 4, Kankakee 3 (OT): Bahlebonke Made a marqué en prolongation pour porter les Eagles à une victoire sans conférence samedi à Kankakee.

Made a également marqué en temps réglementaire et obtenu une passe décisive, tandis que Danny Cruz et Andre Mendes ont marqué chacun un but pour l’IVCC (11-6).

FOOTBALL FÉMININ

Kankakee 11, IVCC 0 : Les Eagles ont perdu un match hors conférence samedi à Kankakee.