Bilan sportif de NewsTribune du samedi 11 février 2023

L’équipe féminine de bowling de La Salle-Pérou se dirige vers le tournoi d’État IHSA pour la deuxième saison consécutive après s’être classée troisième au Decatur Eisenhower Sectional samedi à LandMark Lanes à Peoria.

“Pouvoir aller à l’état est assez incroyable, et le faire deux fois de suite est un énorme accomplissement”, a déclaré la junior LP Olivia Weber. «Peu d’équipes font ça où elles réussissent deux fois avec les mêmes personnes. Je suis très fier de tout le monde.

Les Cavaliers ont accumulé 5 546 quilles pour terminer derrière Joliet West (5 973) et Minooka (5 605).

Lincoln-Way West (5 402) s’est classé quatrième et a pris la place finale de l’État par équipe, tandis que St. Bede (4 767) a terminé huitième.

“La clé était définitivement de garder le moral”, a déclaré Makenzie Hamilton, senior du LP. « Il y a eu des difficultés que nous avons rencontrées tout au long de la journée. Lorsque le ballon ne fait pas ce que vous essayez de lui faire faire, il peut entrer dans votre tête. C’est juste en train de passer [the struggles] et travailler en équipe. »

Weber a lancé une série de six matchs de 1 249 pour terminer en tant que finaliste individuel, tandis que Hamilton s’est classé quatrième avec 1 216.

Toujours pour les Cavs, Christine Ricci avait un 1 107 et Anna Ricci a ajouté un 1 039.

LP participera au tournoi d’État vendredi et samedi au Cherry Bowl de Rockford. Les Cavs se sont classés sixièmes la saison dernière.

“L’équipe a vraiment bien fait”, a déclaré l’entraîneur du LP Jim McCabe. « Nous avons répondu à toutes nos attentes pour aujourd’hui. Nous sommes entrés dans l’idée de nous classer parmi les quatre premiers, de progresser jusqu’à l’état puis de nous mettre au travail, de nous mettre au travail et de rentrer à la maison dans les trois premiers et de préférence au sommet.

Aubree Acuncius de St. Bede a lancé une série de 1 140 et s’est classé 13e, à seulement six quilles et une place de moins que la cinquième et dernière place d’État individuelle.

FILLES LUTTE

Chez Geneséo : Bailey Herr de Putnam County-Hall et Kiely Domyancich de La Salle-Pérou ont obtenu leur place dans le tournoi d’État de la section Geneseo en se classant parmi les quatre premiers.

Après avoir perdu en demi-finale de 170 livres contre l’éventuelle championne Nydia Martinez de Joliet Catholic, Herr a rebondi avec une épingle de 49 secondes dans le catch.

Dans le match pour la troisième place, Herr a effectué le tombé sur Sidney Ray de Minooka en 4:25.

Domyancich a perdu contre l’éventuelle championne Kameyah Young, d’Aurora East, en demi-finale de 100 livres, mais a rebondi avec une épingle dans son catch pour atteindre le match pour la troisième place.

Domyancich a perdu par décision 9-3 pour se classer quatrième.

Le tournoi d’État aura lieu les 24 et 25 février à Bloomington.

GARÇONS LUTTE

Chez Clinton : Ryan Migliorini (195 ans), senior de St. Bede, a remporté son premier match de lutte par décision 3-0 à la section de classe 1A de Clinton avant que sa saison ne se termine par une défaite par décision majeure.

“La section était difficile”, a déclaré Migliorini. « Il y avait beaucoup de bonnes équipes et de bons jeunes là-bas. La première journée a été rude. J’ai eu un laissez-passer parce que j’ai gagné le régional puis j’ai fini par perdre le premier match, mais je l’ai en quelque sorte ramené mon prochain match puis j’ai perdu aux points contre un autre bon lutteur. Je n’ai rien à me mettre sous la dent. Je suis allé là-bas et j’ai donné tout ce que j’avais. C’est tout ce que je pouvais faire.

Jake Migliorini (182) et Garrett Connelly (160) de St. Bede ont chacun perdu leur premier match de lutte.

BASKET FILLES

St. Bède 55, DePue 12 : Les Bruins, têtes de série n ° 6, ont remporté une victoire sur les Little Giants n ° 11 dans un quart de finale régional de classe 1A du comté de Putnam au Pérou.

St. Bede, qui menait 21-2 après le premier quart-temps, avance pour affronter le n ° 3 Newark en demi-finale à 19h30 lundi à Granville.

Bureau Vallée 60, IVC 45 : Taylor Neuhalfen et Kate Salisbury ont marqué 22 points chacun pour mener le Storm, tête de série n ° 9, à une victoire sur les Grey Ghosts n ° 6 dans un quart de finale régional de classe 2A Bureau Valley à Chillicothe.

Bureau Valley, qui a réussi 26 des 32 lancers francs, avance pour affronter le n ° 2 Princeton en demi-finale à 18 heures lundi à Manlius.

Sandwich 59, Mendota 26 : Katie Jenner a récolté 20 points, trois rebonds et trois interceptions alors que la saison des Trojans, têtes de série n ° 11, s’est terminée par une défaite contre les Indiens n ° 7 dans un quart de finale régional de classe 2A Rosary à Sandwich.

Dwight 57 ans, Earlville 43 ans : Madyson Olson a récolté 18 points, sept rebonds, trois passes décisives et trois interceptions alors que les Red Raiders, têtes de série n ° 8, ont perdu contre les Trojans n ° 7 lors d’un quart de finale régional de classe 1A à Dwight à Dwight.

Nevaeh Sansone a ajouté 17 points, 17 rebonds et trois passes décisives pour Earlville (13-18).

Midland 42, Henry-Senachwine/Lowpoint-Washburn 37 : Le n ° 12 a marqué 21 points alors que les colverts, têtes de série n ° 10, ont vu leur saison se terminer dans un quart de finale régional du comté de Putnam de classe 1A à Varna.

BASKET GARÇONS

LaMoille 55, DePue 47 : Tyler Billhorn a récolté 17 points, quatre rebonds et trois blocs alors que les Lions ont mis fin à une séquence de 10 défaites consécutives.

Josh Martin a récolté 15 points et huit rebonds pour LaMoille, tandis que Brayden Klein a ajouté 10 points.

Plaines agréables 58, Princeton 50 : Les Tigers ont subi leur deuxième défaite de la saison au Riverton Shootout.

Orion 57, Bureau Vallée 49 : Le Storm a perdu un crossover de la Conférence des Trois Rivières à Orion.

BASKET-BALL HOMME

Rock Valley 95, IVCC 64 : Les Eagles sont tombés dans un match hors conférence à Oglesby.

BASKET-BALL FÉMININ

Rock Valley 85, IVCC 47 : Les Eagles ont perdu un match hors conférence à Oglesby.