Brendan Pillion a tiré un 76 samedi pour aider l’équipe de golf des garçons de St. Bede à remporter le titre au Kewanee Invitational.

Les Bruins ont cardé un 325 pour fuir le terrain, battant le deuxième Bureau Valley (344) par 19 coups. Mercer County (355), Hall (360) et Henry-Senachwine (366) complètent le top cinq des 19 équipes. Le comté de Putnam (395) a terminé 11e.

Jake Delaney a inscrit un 76 pour St. Bede, tandis que Luke Tunnell et Logan Potthoff avaient chacun un 85.

Wyatt Novotny a mené le Storm avec un 78, tandis que Collin Stabler (90), Cooper Balensiefen (91) et Parker Stier (92) ont complété les scores de BV.

Pour Hall, Landen Plym a tiré un 75 à égalité pour le premier mais s’est classé deuxième après une éliminatoire de deux trous. Grant Plym avait un 90, Jacob Diaz avait un 96 et Lukas Manrriquez a ajouté un 99 pour les Red Devils.

Les buteurs du comté de Putnam étaient Logan Wiesbrock (91), Logan Keese (95), AJ Furar (104) et Jacob Edens (105).

CROSS-COUNTRY ÉTUDIANT

A Princeton : Cinq garçons de la région se sont classés parmi les 10 premiers au Gary Coates Invitational samedi, menés par Kyler McNinch de la coopérative Amboy, qui a remporté la course en 16: 45,75.

Elijah House de Bureau Valley s’est classé quatrième en 17:03.95, tandis que son coéquipier Benjamin Roth a terminé 10e en 18:02.47. Anthony Kelson de Mendota a terminé cinquième en 17: 10.66 et Erik Garcia de La Salle-Pérou a terminé neuvième en 17: 56.04.

Les Clippers se sont classés troisièmes en équipe avec 77 points. Bureau Valley (129) a terminé cinquième et La Salle-Pérou (162) a terminé sixième parmi les huit équipes complètes.

Caleb Krischel a mené Fieldcrest puisqu’il a terminé 12e en 18: 13,87 et Nathan Husser de St. Bede a terminé 19e en 19: 01,54.

Dans la course des filles, Lexi Bohms de Princeton a terminé en tête de la zone en se classant cinquième en 20: 37,61.

Princeton et Fieldcrest étaient à égalité au quatrième rang avec 118 points, tandis que LP (145) était septième et St. Bede (149) était huitième parmi les huit équipes complètes.

Anya De La Luz de L-P a terminé 14e en 22: 26,44, Clare Phillips de Fieldcrest a terminé 19e en 22: 48,94 et Macy Zeglis de St. Bede a terminé 32e en 24: 58,33.

A Peoria : Daniella Bumber de Henry-Midland a été la meilleure finissante de la division 1A du First to the Finish Invitational à Detweiller Park samedi, terminant 47e parmi 471 coureurs en 20:07.1.

Dans la course masculine 1A, qui comptait 641 coureurs, Preston Rowe de Henry-Midland s’est classé 213e en 18: 48,6 et Wyatt Grimshaw du comté de Putnam a terminé 352e en 20: 29,1.

FOOTBALL GARÇONS

A Schaumbourg : Mendota a subi sa première défaite de la saison au BodyArmor Showdown, perdant 1-0 contre North Shore Country Day.

Mais les chevaux de Troie ont rebondi pour vaincre Prairie Ridge 5-2 plus tard dans la journée, ce qui s’est accompagné d’un don à l’organisme de bienfaisance choisi par Mendota. Les chevaux de Troie ont fait un don à Cops For Cancer.

Johnathan Cortez a marqué deux buts et obtenu deux passes décisives pour Mendota (11-1), tandis que Jasiel Watson a marqué deux buts et Johan Cortez a ajouté un but.

Earlville 8, Sandwich 1 : Diego Vazquez a marqué cinq buts samedi pour aider les Red Raiders à remporter une victoire hors conférence à Sandwich.

Griffin Cook a inscrit un but et trois passes pour Earlville, tandis que Carlos Gonzalez et Trenton Fruit ont chacun contribué un but.

TENNIS FILLES

A Francfort : La Salle-Pérou s’est classé neuvième sur 14 équipes au Lincoln-Way East Invitational samedi.

FOOTBALL MASCULIN

IVCC 3, Bryant & Stratton 0 : Andre Mendes a marqué un but et obtenu une passe décisive samedi pour aider les Eagles à remporter une victoire hors conférence à La Salle.

Carlos Sousa et Bahlebonke Made ont chacun marqué un but pour IVCC (5-2), tandis que Colin Hart a effectué quatre arrêts dans le but.

FOOTBALL FÉMININ

Bryant & Stratton 17, IVCC 0 : Les Eagles n’ont réussi qu’un seul tir au but lors d’une défaite hors conférence samedi à La Salle.