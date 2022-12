Bilan sportif de NewsTribune du mercredi 7 décembre 2022

Jackson McDonald a marqué 18 points et capté huit rebonds mercredi pour mener l’équipe masculine de basket-ball du comté de Putnam à une victoire de 63-48 contre Stillman Valley lors de la Colmone Classic à Spring Valley.

Avec cette victoire, les Panthers revendiquent le Red Pool avec une fiche de 2-0.

Wyatt Grimshaw et Austin Mattingly ont marqué 16 points chacun pour le comté de Putnam, qui affrontera Pontiac en demi-finale à 20 h vendredi.

Les Indiens ont remporté White Pool avec une victoire de 65-47 sur Fieldcrest mercredi.

Landon Modro a récolté 17 points pour les Knights, tandis que Brady Ruestman en a ajouté 10.

Mercredi également, Isaiah Hart a marqué 19 points alors que St. Bede a perdu 69-61 contre Rock Falls. Callan Hueneburg a ajouté 14 points pour les Bruins.

À Ottawa : Mercredi, le tableau a été déterminé et publié pour le Tournoi de Noël Marquette (anciennement connu sous le nom de Tournoi des fêtes de Marseille), avec le ballon en l’air au Bader Gymnasium à 9 h le lundi 26 décembre. Seneca (6- 0) a attiré la tête de série n ° 1 et ouvrira contre Indian Creek à 13h30 le 26 décembre. Dans la moitié du groupe des Fighting Irish se trouvent le n ° 8 St. Bede (3-3, ouverture à midi contre Hall ), n ° 4 Lexington (6-1, ouverture contre Somonauk à 10h30) et n ° 5 Serena (7-1, ouverture du tournoi avec un affrontement à 9 heures contre Dwight). Tost Marquette (4-0) est la tête de série n ° 2, ouverture à 18h30 contre Woodland. Les autres têtes de série dans cette moitié de tableau sont le n ° 3 du comté de Putnam (7-1, ouvert à 17 h contre Wilmington), le n ° 6 Reed-Custer (2-0, à partir de 15 h 30 contre le champion en titre Flanagan -Cornell) et n ° 7 Gardner-South Wilmington (5-3, clôturant la soirée d’ouverture avec un match à 20 heures contre Earlville). Le jeu se poursuivra les 27, 28 et 29 décembre, culminant avec un match de championnat jeudi à 20 h.

BOWLING

Au Pérou : St. Bede a balayé Hall dans un match garçons et filles mercredi.

Dans le match des garçons, Haiden Ator a lancé une série de 560 pour mener les Bruins à une victoire de 1 907-1 723. Dominic Fonderoli a ajouté une série 531 pour St. Bede.

Moses Levine a mené les Red Devils avec une série 535.

Dans le match des filles, Aubree Acuncius a lancé une série de 607 pour mener St. Bede à une victoire de 2 745-2 112.

Maddy Fabish a ajouté une série 522 pour les Bruins.

Sarah Beier a rythmé Hall avec une série 540.

La Salle-Pérou 3 498, Geneseo 3 370 : Chance Hank a lancé une série de 637 mercredi alors que les Cavaliers ont remporté une victoire hors conférence au Pérou.

Aaron Siebert avait une série 630 pour LP, tandis que Peyton Baker a ajouté un 616.

BASKET FILLES

Bloomington Central Catholic 77, Saint-Bède 32 : Ella Hermes a marqué 18 points mercredi alors que les Bruins ont perdu un match hors conférence à Bloomington.

BASKET-BALL FÉMININ

Elgin 66, IVCC 54 : Natali Haynes a marqué 22 points mardi alors que les Eagles ont perdu un match hors conférence à Oglesby.

Taylor Staton a ajouté 10 points pour les Eagles.