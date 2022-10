Bilan sportif de NewsTribune du mercredi 5 octobre

Nevaeh Sansone a réussi 10 attaques décisives, six points et un as alors que l’équipe de volley-ball d’Earlville, tête de série n ° 3, a battu la n ° 6 Hinckley-Big Rock 25-12, 25-17 en quart de finale du tournoi Little Ten Conference à LaMoille.

Hannah Pfaff a récolté sept points, trois as et cinq attaques décisives et Brooklyn Guelde a ajouté 11 passes décisives pour les Red Raiders, qui avancent pour affronter le numéro 2 de Newark en demi-finale à 19h30 vendredi. Newark a avancé avec une victoire de 25-10, 25-7 sur la n°7 Somonauk.

Mercredi également, le n ° 9 LaMoille a perdu 25-10, 25-11 contre le n ° 1 Indian Creek.

Les Lions affronteront la No. 4 Serena dans une demi-finale de consolation à 16h30 vendredi.

Newman déf. Salles 25-13, 25-7 : Les Red Devils ont perdu un match de la division Est de la conférence Three Rivers mercredi à Spring Valley.

Football garçons

La Salle-Pérou 2, Alleman 1 : Les Cavaliers ont remporté une victoire hors conférence mercredi à La Salle.

Cross-country

Chez Orégon : Kyler McNinch (17:56.9) et Atticus Horner (18:17.5) de la coopérative d’Amboy se sont respectivement classés premier et deuxième lors d’une rencontre à cinq écoles mercredi.

Le duo a mené les Clippers (26 points) à la première place parmi les trois équipes complètes, battant Rochelle (35) et Oregon (65).

Dans la course des filles, Samantha Nauman a mené Amboy alors qu’elle s’est classée septième en 25: 01,7.

Football masculin

Parc 4, IVCC 2 : Tyler Marconi et Zusipheyena Gxarisa ont chacun marqué un but mercredi alors que les Eagles ont perdu un match hors conférence à Champaign.

Colin Hart a effectué huit arrêts pour IVCC (9-5).

Volleyball féminin

Bryant & Stratton ont vaincu. IVCC 25-18, 24-26, 20-25, 25-14, 15-9 : Erica Antle a récolté 30 passes décisives et 12 récupérations mercredi alors que les Eagles ont perdu un match hors conférence à New Berlin, Wisconsin.

Ella Sibert a ajouté 15 attaques décisives et cinq récupérations pour IVCC (2-20).