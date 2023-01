Bilan sportif de NewsTribune du mercredi 4 janvier 2023

Ryan Browder a marqué 24 points et capté neuf rebonds mercredi pour mener l’équipe masculine de basketball d’Earlville à une victoire de 75-51 contre St. Bede lors d’un match hors conférence à Earlville.

Griffin Cook avait 21 points et neuf rebonds, Adam Waite avait un double-double de 14 points et 12 rebonds, et Garrett Cook a contribué 12 points, 11 passes et huit rebonds pour Earlville (9-6).

LaMoille 63, Galva 55 : Brayden Klein et Ian Sundberg ont eu des doubles-doubles pour aider les Lions à une victoire hors conférence à LaMoille.

Klein a récolté 14 points, 14 rebonds, cinq passes et trois interceptions, tandis que Sundberg a récolté 13 points et 13 rebonds.

Eli Keighin a contribué 16 points, six rebonds, cinq passes et cinq interceptions pour LaMoille (6-7), tandis que Tyler Billhorn a ajouté 10 points.

BASKET FILLES

Streator 29, Henry-Senachwine/Lowpoint-Washburn 27 : Marisa Vickers a frappé un buzzer-batteur pour soulever les Bulldogs dans un match hors conférence à Streator.

Kaitlyn Anderson a réalisé son deuxième double-double consécutif pour mener les Mallards, combinant son record de 15 points avec un record de 14 rebonds. Elle a également ajouté trois tirs bloqués et quatre interceptions. Rachel Eckert a ajouté sept points, avec Lauren Harbison en quatre points et un record de six interceptions.

IVC 41, Bureau Valley 30 : Le Storm a perdu un match hors conférence à Manlius.

QUILLES DE GARÇONS

Mendota 3 351, Strator 3 153 : Landon Bauer a lancé une série de 699 pour mener les chevaux de Troie à une victoire à Mendota.

Clay Buffington avait une série 593 pour Mendota, tandis qu’Alex Holland a ajouté une série 554.

QUILLES MIXTES

Chez Lad : Les équipes de garçons et de filles du comté de Hall-Putnam ont été balayées par Erie-Prophetstown.

Dans le match des garçons, Kaiden Kenny a lancé une série de 505 alors que les Red Devils ont perdu 2 402-2 390. Dans le match des filles, Sarah Beier a eu une série de 513 alors que Hall-PC a chuté de 2 357 à 2 155.