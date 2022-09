Bilan sportif de NewsTribune du mercredi 31 août

Les équipes de golf masculines de La Salle-Pérou et de Princeton étaient à égalité à 173 mercredi au parcours de golf de Wyaton Hills, mais les Cavaliers ont remporté la victoire hors conférence sur un cinquième score décisif.

Carter Fenza de L-P et Jaden Eggers et Karter Patterson de Princeton ont partagé les honneurs des médaillés à 41 ans.

Coleman Rundle (42), John Miota (44) et Michael Miota (46) ont également marqué pour LP, tandis que les 49 de Drake Hawthorne ont été le bris d’égalité.

Pour compléter les scores de PHS, Jarret Carr (42) et Tyson Phillips (49) avec Jordan Reinhardt ajoutant un 50.

Mendota 165, Rock Falls 174 : Clay Buffington et Owen Aughenbaugh de Mendota ont chacun tiré un 40 pour partager les honneurs des médaillés avec Carter Dillon des Rochets alors que les Troyens ont remporté une victoire hors conférence mercredi sur la route.

Drake Dennis (42) et Dominik Stamberger (43) ont également marqué pour MHS.

FOOTBALL GARÇONS

Earlville 8, Hinckley-Big Rock 1 : Griffin Cook a réussi un tour du chapeau et obtenu trois passes décisives pour mener les Red Raiders à une victoire de la Little Ten Conference mercredi à Hinckley.

Trenton Fruit a également inscrit trois buts et une passe décisive, Diego Vazquez a marqué deux buts et Michael Clemens, Carlos Gonzalez et Garett Cook ont ​​chacun obtenu une passe décisive pour Earlville.

TENNIS FILLES

St. Bede 4, Kewanee 1 : Les Bruins ont balayé le double en route vers une victoire mercredi à La Salle.

En double, Morgan Nawa et Krystal DeLaTorre ont gagné 6-2, 6-3 au n ° 1, Allysa Engels et Brianna Torres ont remporté une victoire 6-4, 6-1 au n ° 2 et Mia Morrow et Alyssa Shirz ont décroché un 6 -1, victoire 6-0 au n ° 3.

Olivia Orteza a gagné 6-4, 3-6, 10-8 en simple n ° 1 pour les Bruins.

VOLLEY-BALL

Annawan bat. La Moille 25-6, 25-11 : Les Lions ont perdu un match hors conférence mercredi à Annawan.