Bilan sportif de NewsTribune du mercredi 21 septembre 2022

Clara Guglielmetti a remporté deux épreuves individuelles et a nagé sur deux relais gagnants mercredi pour aider l’équipe de natation féminine La Salle-Pérou/Ottawa à une victoire de 58-36 sur Bloomington Central Catholic à La Salle.

Guglielmetti a remporté le 50 verges nage libre en 27,03 secondes et le 100 m nage libre en 59,32.

Elle a nagé avec Addy Nance, Mikenna DeSpain et Lily Mustered pour remporter le relais 200 m quatre nages en 2: 10,84, et elle a fait équipe avec DeSpain, Kailey Goetsch et Evvie Jeppson pour remporter le relais 200 m libre en 1: 55,68.

Toujours pour les Cavaliers, Jeppson a remporté le 200 m libre (2: 21,23), Nance a remporté le 100 m dos (1: 10,04) et DeSpain a remporté le 100 m brasse (1: 22,83).

Golf de filles

Chez Oglesby : Avah Moriarty, de La Salle-Pérou, a tiré un 79 mercredi pour se classer sixième au Ottawa Invitational au Deer Park Country Club.

Gianna Grivetti, de St. Bede, a inscrit un 82 pour se classer huitième à égalité et aider les Bruins à terminer cinquièmes en équipe avec un 411.

“J’aime vraiment ce parcours et je pense que c’était le meilleur score de 18 trous que j’aie jamais eu”, a déclaré Grivetti. «J’ai commencé à bien conduire la balle et mon coup roulé était bon tout au long du tour, mais surtout sur mes neuf premiers trous. J’ai eu quelques mauvais trous sur les derniers trous, mais je sentais toujours que je jouais bien et j’étais capable de passer mentalement au trou suivant.

Pour lire l’histoire complète de Brian Hoxsey, visitez www.newstrib.com.

Football garçons

Earlville 7, Indian Creek 0 : Trenton Fruit a marqué trois buts et obtenu une aide mercredi pour mener les Red Raiders à une victoire de la Little Ten Conference à Waterman.

Diego Vazquez a marqué deux buts et distribué trois passes, Griffin Cook a inscrit un but et deux passes et Garrett Cook a ajouté un but pour Earlville.

Serena 4, DePue-Hall 1 : Francisco Moreno a marqué le seul but des Little Giants lors de la défaite de Little Ten Conference mercredi à Serena.

Tennis filles

Streator 3, Saint-Bède 2 : Morgan Nawa a gagné 6-1, 6-1 en simple n ° 1 et Kristal DeLaTorre a gagné 6-4, 6-7, 9-7 en simple n ° 2 alors que les Bruins ont échoué mercredi.

Football masculin

CCIV 3, Kishwaukee 0 : Bahlebonke Made a marqué trois buts mercredi pour mener les Eagles à une victoire de la Arrowhead Conference à La Salle.

Colin Hart, Tyler Marconi et Tyrese Baijnath ont chacun obtenu une aide pour IVCC (7-3), tandis que Hart a également effectué quatre arrêts.

Football féminin

Faucon noir 8, IVCC 0 : Les Eagles sont tombés à 0-6 avec une défaite à Arrowhead Conference mercredi à La Salle.