Bilan sportif de NewsTribune du mercredi 21 décembre 2022

Après avoir perdu face à Newark lors du tournoi de Somonauk en novembre, l’équipe féminine de basket-ball La Salle-Pérou a pris sa revanche mercredi avec une victoire de 50-23 sur les Norsemen dans le Silver Bracket du Tournoi des Fêtes d’Ottawa.

Les Cavaliers tiraient de l’arrière 8-4 après le premier quart mais ont pris le contrôle en devançant Newark 22-6 au deuxième quart et 18-6 au troisième quart.

Taylor Martyn a marqué 17 points pour mener LP, tandis qu’Addie Duttlinger et Emma Garretson ont ajouté sept points chacune.

La dernière journée du tournoi prévue pour jeudi a été reportée en raison du mauvais temps prévu et reportée au 2 janvier.

Les Cavaliers affronteront Joliet Catholic lors de la finale Silver Bracket (match pour la cinquième place) à 16h30 le 2 janvier.

Riverdale 52, Mendota 21 : Reanna Brant a récolté 15 points, 12 rebonds et six blocs mercredi alors que les Trojans ont perdu un crossover de la Conférence Three Rivers à Mendota.

BASKET GARÇONS

Mendota 53, Riverdale 51 : Dominik Stamberger a marqué un panier à la fin du temps imparti pour amener les Trojans à une victoire de la conférence Three Rivers mercredi à Mendota.

NATATION GARÇONS

A La Salle : Chris Lowery et Owen Phillips ont chacun remporté deux épreuves individuelles et ont aidé une paire de relais à gagner alors que La Salle-Pérou/Ottawa a remporté une victoire lors d’un mercredi triangulaire à LP.

Les Cavaliers ont marqué 85 points pour battre Metamora (58) et Kewanee (10).

Lowery a remporté le 200 verges quatre nages individuel (2:13,87) et le 100 brasse (1:07,71), tandis que Phillips a remporté le 50 libre (23,04 secondes) et le 100 papillon (59,15 secondes).

Le quatuor de Bo Weitl, Chris Lowery, Brian Lowery et Phillips a remporté le relais 200 m quatre nages en 1:48,45 et le groupe de Brian Lowery, Jonathon Neu, Chris Lowery et Phillips a remporté le relais 200 m libre en 1:36,85.