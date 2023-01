Bilan sportif de NewsTribune du mercredi 18 janvier 2023

Brooklyn Ficek a marqué 24 points – la moitié du total de l’équipe féminine de basket-ball de La Salle-Pérou – pour mener les Cavaliers à une victoire de 48-40 sur Morris lors d’un match de la Conférence Interstate 8 mercredi à Morris.

Bailey Pode a ajouté huit points pour LP.

BASKET GARÇONS

Comté de Putnam 62, Kewanee 53 : Jackson McDonald a marqué 21 points et capté neuf rebonds mercredi pour mener les Panthers à une victoire hors conférence à Granville.

Andrew Pyszka a récolté 14 points, sept passes et cinq rebonds pour les Panthers, tandis qu’Austin Mattingly a ajouté 12 points.

Earlville 66, Alden-Hébron 37 : Les Red Raiders ont remporté une victoire hors conférence mercredi à Hébon.

NATATION GARÇONS

A Stanford : Chris Lowery et Owen Phillips ont chacun remporté une paire d’épreuves mercredi pour aider La Salle-Pérou/Ottawa à remporter une triangulaire.

Les Cavaliers ont engrangé 127 points devant Mahomet-Seymour (115) et Olympia (23).

Lowery a remporté le 200 verges quatre nages individuel (2:14,95) et le 100 brasse (1:09,1), tandis que Phillips a remporté le 50 libre (23,14 secondes) et le 100 libre (51,39 secondes).

Lowery et Phillips ont nagé avec Brian Lowery et Tucker Ditchfield pour remporter le relais 200 m quatre nages en 1:52,9, tandis que Phillips, Chris et Brian Lowery et Jonathon Neu ont remporté le relais 200 m libre en 1:37,63.

Ditchfield a remporté le 500 m libre en 5:36,64.

QUILLES DE FILLES

Au Pérou : St. Bede a accumulé 3 602 quilles mercredi pour terminer à seulement 10 quilles du champion Kewanee lors de la rencontre de conférence de Three Rivers.

Le comté de Hall-Putnam a terminé troisième avec 3 166 quilles, tandis que Mendota a terminé cinquième avec 3 073.

Emma Nicoli de Hall-PC s’est classée deuxième individuellement avec une série de 534, tandis que sa coéquipière Sarah Beier a terminé quatrième avec une série de 508.

Aubree Acuncius de St. Bede a terminé troisième avec un 532.