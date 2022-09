Gianna Grivetti de St. Bede a tiré un 93 mercredi pour se classer quatrième de la rencontre de la conférence Three Rivers au terrain de golf Baker Park à Kewanee.

Bureau Valley était la meilleure équipe de la région alors que le Storm s’est classé cinquième avec un 474. Princeton (477) a terminé sixième et St. Bede (486) a terminé huitième parmi les huit équipes.

Rockridge a gagné avec un 384.

Callie Schoff de Bureau Valley a égalé 10 avec un 104, tandis que Cassidy Peterson (122), Layne Sproston (124) et Mattie Michlig (124) ont complété le score pour le Storm.

Morgan Forristall et Emma Kruse-Carter ont chacun cardé un 116 pour mener les Tigresses, tandis qu’Addie Carr avait un 122 et Halli Petersen a ajouté un 123.

Erin Dove avait un 117 pour les Bruins.

Golf pour garçons

Saint-Bède 170, Monmouth-Roseville 188 : Jake Delaney a tiré un 37 sous la normale mercredi pour remporter les honneurs de médaillé et mener les Bruins à une victoire de la conférence Three Rivers au Spring Creek Golf Course.

Brendan Pillion (41), Logan Potthoff (43) et Ryan Slingsby (50) ont également marqué pour St. Bede.

À Spring Valley : Grant Plym a tiré un 41 mercredi alors que Hall partageait un triangle de la Conférence de Three Rivers au Spring Creek Golf Course.

Riverdale a gagné avec un 173 suivi des Red Devils (184) et d’Orion (203).

Landen Plym (45), Jacob Diaz (49) et Lukas Manrriquez (49) complètent les scores de Hall.

Chez Mc Nabb : Andrew Pyszka a réussi un 42 mercredi alors que le comté de Putnam a terminé deuxième d’un triangle de la Conférence des trois comtés au Edgewood Park Golf Club.

Les Panthers ont décroché un 187 pour perdre de peu contre Seneca (185) tout en battant Midland (200).

John Wiesbrock (48), Miles Walder (48) et Logan Keesee (49) ont également marqué pour PC.

A Sheffield : Wyatt Novotny a tiré un 38 mercredi pour aider Bureau Valley à terminer deuxième dans une triangulaire de la Conférence de Three Rivers au Hidden Lake Golf Club.

Sherrard a gagné avec un 151 suivi du Storm (160) et de Mendota (170).

Colin Stabler (39), Parker Stier (41) et Landen Birdsley (42) ont également marqué pour BV.

Owen Aughenbaugh a mené les Trojans avec un 37, tandis que Braiden McPheeters (42), Brody Hartt (44) et Cale Strouss (47) ont complété les scores de Mendota.

Volley-ball

Sandwich déf. Mendota 25-19, 25-12 : Katie Jenner a récolté huit récupérations et quatre passes décisives mercredi alors que les Spikers ont perdu un match hors conférence à Mendota.

Reanna Brant a ajouté cinq attaques décisives pour Mendota.

Football garçons

Rochelle 2, La Salle-Pérou 1 (PKs) : Emir Morales a marqué sur une passe décisive de Jorge Martinez alors que les Cavaliers ont perdu en tirs au but lors d’un match de la Conférence Interstate 8 à La Salle.

Les Hubs ont dominé les Cavs 4-2 en tirs au but.

Somonauk 4, DePue-Hall 0 : Juan Raya a effectué 15 arrêts et Francisco Moreno a pris sept tirs mercredi alors que les Little Giants ont perdu un match de la Little Ten Conference à DePue.

Football masculin

IVCC 2, Vallée rocheuse 1 : Vasco Montez et Tyrese Baijnath ont chacun marqué un but mercredi pour mener les Eagles à une victoire sans conférence à La Salle.

Carlous Sousa et Bahlebonke Made ont chacun obtenu une passe décisive pour l’IVCC (6-2), qui a remporté six matchs consécutifs.

Colin Hart a effectué sept arrêts pour IVCC.