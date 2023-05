Bilan sportif de NewsTribune du mardi 9 mai 2023

Taylor Martyn et Evin Becker ont chacun doublé et réalisé trois points alors que l’équipe de softball La Salle-Pérou a battu Kaneland 8-3 lors d’un match de la Conférence Interstate 8 à Maple Park.

Addie Duttlinger a réussi trois coups sûrs pour les Cavaliers (20-3, 10-1), tandis que Chloe Mitchell a lancé un match complet, accordant quatre coups sûrs et retirant neuf frappeurs.

St. Bède 8, Princeton 2 : Addie Bontz est allé 2 en 5 avec deux points et deux points produits pour aider les Bruins à remporter une victoire dans la division Est de la conférence Three Rivers à Princeton.

Bella Pinter a également produit deux points pour St. Bede (18-5, 10-1), tandis qu’Ella Hermes a lancé un match complet, accordant deux points non mérités sur trois coups sûrs avec 13 retraits au bâton et un but sur balles.

Caroline Keutzer, Kelsea Klingenberg et Sylvie Rutledge ont chacune réussi un coup sûr pour les Tigresses (6-14, 4-8).

Bureau Valley 16, Hall 0 (auberge 4) : Madison Smith a réussi un circuit, a produit quatre points et a marqué deux points alors que le Storm roulait vers une victoire de la division Est de la conférence Three Rivers à Manlius.

Smith a également combiné avec Carly Reglin pour un sans coup sûr pour BV (12-12, 6-5), tandis que Liana Ledergerber était 2 en 3 avec deux points produits et deux points.

Earlville 3-5, Hiawatha 1-2 : Les Red Raiders ont balayé un programme double.

Lors du premier match, Brooklyn Guelde a retiré 14 frappeurs et a marqué deux points.

Guelde a retiré 11 frappeurs sur des prises et a marqué un point lors du deuxième match, tandis que Chesney Auter a réussi deux coups sûrs et a produit quatre points. Bailey Miller a réussi deux triples et marqué trois points.

Marquette 6, comté de Putnam 2 : Valeria Villagomez a participé aux deux courses des Panthers lors d’une défaite de la Conférence des trois comtés à Granville.

Woodland/Flanagan-Cornell 3, Henry-Senachwine 2 : Kaitlyn Anderson a triplé, a lancé un point et a marqué un point alors que les Mallards ont perdu un match de la Tri-County Conference au sud de Streator.

Kewanee 10, Mendota 5 : Katie Jenner a doublé deux fois, a marqué un point et a conduit un point alors que les Troyens ont perdu un match de la division Est de la conférence Three Rivers à Kewanee.

Emma Schultz a réalisé deux points pour Mendota.

BASE-BALL

Hall 13, Bureau Vallée 1 (auberge 5) : Kyler Lapp a été 2 en 4 avec un doublé, trois points produits et deux points pour aider les Red Devils à remporter une victoire dans la division Est de la conférence Three Rivers à Manlius.

Mac Resetich était 2 en 2 avec un double, deux points et un point produit.

Ashton Pecher a été le lanceur gagnant, puisqu’il a accordé un point sur six coups sûrs avec six retraits au bâton et un but sur balles en quatre manches.

Elijah Endress était 2 pour 2 avec un RBI pour le Storm.

Henry-Senachwine 4, Woodland/Flanagan-Cornell 0 : Mason Johnson a lancé un blanchissage de deux coups sûrs avec huit retraits au bâton pour mener les Mallards à une victoire de la Conférence des trois comtés dans la région rurale de Streator.

Carson Rowe était 1 pour 2 avec deux points et un point produit pour Henry.

Kewanee 6, Mendota 4 : Braiden Freeman a été 1 sur 3 avec un point et un point produit alors que les Troyens ont perdu un match de la division Est de la conférence Three Rivers à Kewanee.

Athlétisme GARÇONS

Chez Heyworth : Fieldcrest s’est classé huitième au Heart of Illinois Conference Meet avec 22 points.

Les Knights ont obtenu la troisième place de Jozia Johnson au 100 mètres en 11,58 secondes et Caleb Krischel au 1600 m en 4:39,76.