Bilan sportif de NewsTribune du mardi 6 septembre

Logan Potthoff a tiré un 37 pour remporter les honneurs de co-médaillé et mener l’équipe de golf des garçons de St. Bede à une victoire dans un triangulaire de la Conférence de Three Rivers au Spring Creek Golf Course.

Les Bruins ont cardé un 154 pour battre Bureau Valley (162) et Newman (169).

Jake Delaney et Brendan Pillion ont chacun tiré un 38 pour St. Bede, tandis que Luke Tunnell a ajouté un 41.

Wyatt Novotny de Bureau Valley a partagé les honneurs médaillés avec un 37, tandis que Landon Birdley (40), Parker Stier (41) et Seth Spratt (44) ont complété les scores pour le Storm.

Chez Mendota : Princeton a remporté une triangulaire de la Conférence de Three Rivers sur un cinquième point décisif mardi au Mendota Golf Club de Mendota.

Les Tigers et Mendota étaient à égalité à 175, Hall terminant troisième à 194.

Jaden Eggers a mené Princeton avec un 40, tandis que Karter Patterson, Jarrett Carr et Kaiden Coomer ont chacun cardé un 45. Le 46 de Jordan Reinhardt a donné la victoire à Princeton.

Owen Aughenbaugh de Mendota a été le médaillé avec un 38. Clay Buffington (44), Brody Hartt (45) et Dominik Stamberger (48) ont également marqué pour Mendota.

Landen Plym a mené Hall avec un 40, tandis que Grant Plym a ajouté un 45.

La Salle-Pérou 177, Indian Creek 203 : Carter Fenza a tiré un 42 mardi pour remporter les honneurs de médaillé et mener les Cavaliers à une victoire hors conférence au parcours de golf Oak Ridge de Senica à La Salle.

Coleman Rundle avait un 43 pour LP, tandis que Jon Milota, Noah Rietgraf et Drake Hawthorne ont chacun cardé un 46.

VOLLEY-BALL

Le comté de Putnam a vaincu. La Moille 25-11, 25-10 : Ava Hatton a récolté 12 points, quatre as, sept attaques décisives et un bloc mardi alors que les Panthers ont remporté une victoire hors conférence à LaMoille.

Tori Balma a récolté 12 passes, huit points, deux as et cinq attaques décisives pour PC (5-4), tandis que Cate Trovero a servi quatre as.

Earlville bat. Lowpoint-Washburn 25-21, 25-6 : Nevaeh Sansone a réussi neuf attaques décisives, cinq récupérations et servi quatre as mardi pour mener les Red Raiders à une victoire hors conférence à Washburn.

Brooklyn Guelde a récolté 17 passes et six points pour Earlville, tandis qu’Emily Harness a contribué 11 points, deux as et six récupérations.

Fieldcrest a vaincu. Le Roy 23-25, 25-14, 25-21 : Allie Wiesenhofer a réussi 31 récupérations et 11 attaques marquantes mardi pour aider les Knights à remporter la victoire de la conférence Heart of Illinois à Minonk.

Kaylin Rients a réussi 11 attaques décisives et deux blocs pour Fieldcrest (8-0, 2-0 HOIC), tandis que Macy Gochanour et Kate White ont récolté 17 passes chacune.

Kaneland bat. La Salle-Pérou 25-17, 25-12 : Taylor Martyn a récolté huit récupérations et six points mardi alors que les Cavaliers ont perdu un match de la Conférence Interstate 8 à Maple Park.

Addison Urbanski a récolté quatre passes décisives, trois attaques décisives et deux blocs pour LP.

Annawan bat. Henry-Senachwine 25-19, 26-24 : Kaitlyn Anderson a récolté quatre attaques décisives et quatre passes décisives mardi alors que les Mallards ont perdu un match hors conférence à Henry.

Gabriella Garcia a ajouté huit récupérations pour Henry (3-4).

NATATION FILLES

La Salle-Pérou/Ottawa 96, Morris 80 : Clara Guglielmetti, Addy Nance et Evvie Jeppson ont chacune remporté une épreuve individuelle et ont nagé sur deux relais gagnants alors que les Cavaliers ont gagné mardi à Morris.

Guglielmetti a remporté le 200 verges style libre en 2:26,99, Nance a remporté le 400 m libre en 5:11,51 et Jeppson a remporté le 100 m dos en 1:21,49.

Le trio a nagé avec Kailey Goetsch pour remporter le relais 200 m libre en 2:07,81 et avec Lily pour remporter le relais 400 m libre en 4:45,82.

FOOTBALL GARÇONS

Earlville 6, Mooseheart 1 : Griffin Cook a marqué trois buts et distribué deux passes mardi pour mener les Red Raiders à une victoire hors conférence à Mooseheart.

Trenton Fruit a marqué deux buts, Diego Vazquez a eu un but et deux passes et Ryan Browder a ajouté une passe.

DePue-Hall 2, Kewanee 2 : Les Little Giants ont fait match nul mardi à Kewanee.

CROSS-COUNTRY MIXTE

A Princeton : Lexi Bohms de Princeton a couru un 21: 22.03 mardi pour gagner un quadrangulaire par plus de deux minutes.

Clare Phillips de Fieldcrest a terminé deuxième en 23: 41,26.

Les Knights ont engrangé 26 points pour battre les Tigresses (29). St. Bede et Kewanee n’avaient pas d’équipes complètes.

Jaelyn Weber a mené les Bruins en terminant neuvième en 27:24.55.

Dans la course des garçons, Caleb Krischel de Fieldcrest a gagné en 19: 01,87 avec Augustus Swanson de Princeton (19: 23,66) se classant deuxième et Nathan Husser de St. Bede (19: 50,19) prenant la troisième place.

Aucune des équipes de garçons n’avait d’équipe complète.

Chez Sandwich : Anya De La Luz (23:35) et Ashlee Lord (25:53) de La Salle-Pérou se sont respectivement classées cinquième et sixième, alors que les Cavaliers ont terminé troisième dans un quadrangulaire de la Conférence Interstate 8.

Dans la course des garçons, Erik Garcia a mené LP en se classant 10e en 18:32. Les Cavs ont terminé quatrième.

Chez Winnebago : Anthony Kelson de Mendota a couru en 11: 09,22 pour se classer deuxième dans une équipe de six sur un parcours de 2,05 milles.

Les Troyens ont terminé troisièmes.

Chez les filles, Anna Valdes de Mendota a terminé 25e en 18:10.06.

TENNIS FILLES

Princeton 3, Saint-Bède 2 : Les Tigresses ont remporté les deux matchs en simple et remporté un match en double pour devancer les Bruins mardi à La Salle.

Kailee Winner a gagné 6-2, 6-1 en simple n ° 1, tandis qu’Emilee Merkel a remporté une victoire 6-0, 6-0 en simple n ° 2.

Erah Goodale et Abby Ward de Princeton ont remporté une victoire de 6-7, 7-9, 7-5 au troisième rang en double.

Pour St. Bede, Morgan Nawa et Kristal DeLaTorre ont gagné 6-4, 7-5 au double n ° 1, tandis qu’Allysa Engels et Brianna Torres ont gagné 6-7, 7-4, 6-3 au double n ° 2.

Mendota 4, Newman 1 : Les Troyens ont balayé les matchs en simple et ont remporté deux des trois matchs en double pour remporter une victoire mardi à Mendota.

Ella Lewis a gagné 6-4, 7-6 au n ° 1 en simple, tandis que Natalia Salinas a remporté une victoire 6-3, 6-4 au n ° 2.

En double, Alexis Finley et Talya Schwaegerman ont remporté une victoire de 4-6, 6-3, 10-7 au n ° 1, tandis qu’Isabelle Escatel et Mariah Figueroa ont été gagnantes 6-2, 6-2 au n ° 2.

Sycamore 4, La Salle-Pérou 1 : Les Cavaliers ont perdu un match de conférence Interstate 8 mardi à La Salle.

Carlie Miller et Ava Lannen ont gagné 6-1, 6-3 au double n ° 1 pour la seule victoire de L-P.

GOLF FILLES

A El Paso : Gianna Grivetti a tiré un 44 alors que St. Bede a terminé troisième dans un triangle hors conférence au El Paso Country Club.

Grivetti a utilisé un bois 7 pour fabriquer un aigle sur le n ° 7. C’était le premier aigle de l’histoire du golf féminin de St. Bede, selon l’entraîneur Rich Cummings.

Les Bruins ont réussi un 223 pour terminer derrière El Paso-Gridley (197) et Pontiac (223) sur un cinquième bris d’égalité.

VOLLEY-BALL FÉMININ

Vallée de la Moraine déf. CCIV 25-14, 25-14, 25-10 : Sophia Harris a réussi trois attaques décisives, deux blocs et deux récupérations mardi alors que les Eagles ont perdu à Palos Hills.

Erica Antle a ajouté sept passes décisives et cinq récupérations pour IVCC (1-7).