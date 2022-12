Bilan sportif de NewsTribune du mardi 6 décembre 2022

Franc Knap, Gunnar Skoog et Connor Lorden ont chacun gagné par épingle mardi alors que l’équipe de lutte La Salle-Pérou a remporté une victoire de 45-35 sur United Township lors d’un match hors conférence à East Moline.

Walter Haage a également gagné pour les Cavaliers.

A Princeton : Les Tigres hôtes ont remporté une paire de victoires mardi, battant St. Bede 69-12 et Putnam County-Hall 78-0.

Preston Arkles (160 livres) et Carson Etheridge (170) ont chacun enregistré deux épingles, tandis que Cade Odell (285) a gagné par épingle et par décision 5-3.

Augustus Swanson (113), Ian Morris (195), Rhett Pearson (220), Andrew Peacock (126), Carlos Benavidez (138), Augie Christiansen (145), Casey Etheridge (152) et Anthony Vujanov (182) ont chacun enregistré un broche.

Jake et Ryan Migliorini ont chacun gagné par épingle pour St. Bede contre les Tigers.

Mardi également, St. Bede a battu PC-Hall 60-12.

Les Migliorinis ont tous deux gagné par épingle pour les Bruins, tandis que Garrett Connelly (160) et Grady Gillan (170) ont également enregistré des épingles.

James Irwin (285) a gagné par épingle pour les Panthers.

BASKET GARÇONS

Earlville 61, Hiawatha 27 : Garrett Cook a failli enregistrer un triple-double avec 15 points, 12 rebonds et huit passes mardi pour mener les Red Raiders à une victoire de la Little Ten Conference à Earlville.

Ryan Browder a marqué 24 points et Adam Waite a ajouté 16 points et 10 rebonds pour Earlville (3-4, 1-1 LTC).

Newark 75, LaMoille 34 : Ian Sundberg a récolté neuf points et cinq rebonds alors que les Lions sont tombés lors d’un match de la Little Ten Conference mardi à Newark.

Tyler Billhorn a ajouté huit points et quatre rebonds pour LaMoille.

Hinckley-Big Rock 62, DePue 34 : Les Little Giants ont perdu un match de la Little Ten Conference mardi à DePue.

NATATION GARÇONS

Chez Pontiac : La Salle-Pérou/Ottawa a terminé troisième de la triangulaire d’ouverture de la saison mardi.

Washington a gagné avec 149 suivis de Pontiac (74) et des Cavaliers (68).

Le relais 200 QN de LP composé de Bo Weitl, Owen Phillips, Brian Lowery et Jonathon Neu s’est classé deuxième en 2:02.31.

Phillips a terminé deuxième du 200 m QNI en 2:29,99 et Lowery a terminé deuxième du 50 m libre en 26,65 secondes.

BASKET FILLES

Flanagan-Cornell/Woodland 49, Earlville 45 : Madyson Olson et Nevaeh Sansone ont combiné pour 41 des 45 points d’Earlville lors d’une défaite sans conférence mardi à Streator.

Olson a terminé avec 21 points, sept interceptions et six rebonds, tandis que Sansone avait 20 points et 12 rebonds.

Galva 40, Bureau Vallée 29 : Kate Salisbury a marqué 11 points mardi alors que le Storm a perdu un match hors conférence à Galva.

BASKET-BALL HOMME

Kirkwood 70, IVCC 58 : DeAndre Vortes a marqué 20 points mardi alors que les Eagles ont perdu un match hors conférence à Oglesby.

Vijay Wallace a ajouté 10 points pour IVCC (2-10).