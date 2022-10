Bilan sportif de NewsTribune du mardi 4 octobre 2022

L’équipe de football masculine d’Earlville, tête de série n ° 4, a perdu 3-1 contre l’IMSA n ° 1 lors d’une demi-finale du tournoi Little Ten Conference mardi à Hinckley.

Les Red Raiders affronteront Serena dans le match pour la troisième place à 17h45 jeudi à Hinckley-Big Rock.

VOLLEY-BALL

Le comté de Putnam a vaincu. Gardner-South Wilmington 25-20, 25-18 : Tori Balma a récolté 21 passes décisives, huit points, un as, six attaques décisives, cinq récupérations et un bloc mardi pour aider les Panthers à remporter une victoire hors conférence à Granville.

Maggie Richetta a réussi 10 attaques décisives pour PC (12-8-3), tandis qu’Avery Moutray a ajouté 10 récupérations, six points, trois as, cinq attaques décisives et quatre passes décisives.

Fieldcrest a vaincu. Dwight 25-11, 25-8 : Kaitlyn White a récolté 18 passes et un as mardi alors que les Knights ont remporté une victoire hors conférence à Minonk.

Kaylin Rients a abattu huit attaques décisives pour Fieldcrest (21-2), tandis que Zoey Dye a ajouté sept attaques décisives.

Kewanee a vaincu. Saint Bède 25-23, 14-25, 25-19 : Les Bruins ont perdu un match de la division Est de la conférence Three Rivers mardi à Kewanee.

CROSS-COUNTRY MIXTE

À Érié : La senior de Princeton, Lexi Bohms, a couru un 20: 12.94 mardi pour se classer deuxième à l’Erie-Prophetstown Invitational.

Sa coéquipière Kiana Brokaw a terminé huitième en 23:05.88 pour aider les Tigresses à terminer deuxième en équipe. Avery Waca (24e, 24:57.09) s’est également classé dans le top 25 pour Princeton.

Jaelyn Weber de St. Bede (23: 59.31), Macy Zeglis (24: 04.06) et Sierah Shaver (24: 05.24) ont terminé 17e à 19e.

Chez les garçons, Elijah House (cinquième, 16:47), Benjamin Roth (16e, 17:36.62) et Adrian Gallardo (25e, 18:30.22) ont aidé Bureau Valley à terminer quatrième.

Augustus Swanson de Princeton a terminé 22e en 18:20.31.

A Sénèque : Daniella Bumber de Henry-Midland a couru un 20: 59.08 mardi pour se classer deuxième dans Spooktacular Invite de Seneca.

Sa coéquipière Mikayla Frawley s’est classée neuvième en 26:05.57.

Chez les garçons, Wyatt Grimshaw du comté de Putnam a terminé quatrième en 19: 29,12, tandis que Preston Rowe de Henry-Midland a terminé sixième en 19: 44,64.

TENNIS FILLES

Newman 3, Saint-Bède 2 : Les Bruins ont manqué un match mardi à La Salle.

Morgan Nawa a gagné 6-3, 6-3 en simple n ° 1 pour St. Bede, tandis qu’Alyssa Shirz et Ella Englehaupt ont remporté une victoire 6-1, 6-2 en double n ° 3.

Stréator 3, Mendota 2 : Les Troyens ont balayé les matchs en simple, mais ont perdu mardi à Mendota.

Ella Lewis a gagné 6-1, 6-0 en simple n ° 1, tandis que Natalia Salinas a remporté 6-0, 6-0 en simple n ° 2.

VOLLEY-BALL FÉMININ

Kankakee déf. IVCC 21-25, 25-21, 25-23, 25-21 : Erica Antle a récolté 38 passes décisives et 20 récupérations mardi alors que les Eagles ont perdu un match hors conférence à Oglesby.

Ella Sibert a contribué 17 attaques décisives pour IVCC (2-19).