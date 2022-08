Bilan sportif de NewsTribune du mardi 30 août

Camryn Piscia a réussi cinq attaques décisives et trois contres mardi pour aider l’équipe de volley-ball La Salle-Pérou à remporter une victoire 25-19, 25-20 contre Bloomington lors d’un match hors conférence à La Salle.

Addison Urbanski a récolté huit points, sept passes décisives, quatre attaques décisives et deux blocs pour LP (4-3), tandis que Katie Sowers a ajouté huit points, huit passes décisives et deux attaques décisives.

Earlville bat. Serena, 25-18, 25-22 : Brooklyn Guelde a récolté 11 points, quatre as et 10 passes décisives pour mener les Red Raiders à une victoire de la Little Ten Conference à Earlville.

Nevaeh Sansone a récolté 11 points, six as, neuf récupérations et cinq attaques décisives pour Earlville (3-0, 1-0 LTC), tandis que Hannah Pfaff a ajouté 10 récupérations et trois attaques décisives.

Henry-Senachwine bat. Comté de Stark, 25-10, 25-21 : Kaitlyn Anderson a réussi cinq attaques décisives, cinq passes décisives et un bloc alors que les Mallards ont remporté une victoire hors conférence à Henry.

Gabriella Garcia a eu huit récupérations pour Henry (3-2), tandis qu’Anna Rediger a servi trois as.

Dixon a vaincu. Princeton, 28-26, 25-15 : Lily Keutzer a réussi sept récupérations, quatre attaques décisives, quatre points et un bloc alors que les Tigresses ont perdu un match hors conférence à Dixon.

Miyah Fox a contribué neuf récupérations, huit points et un as pour PHS (0-3).

Somonauk bat. De Pue, 25-14, 25-6 : Les Little Giants ont perdu un match de la Little Ten Conference mardi à DePue.

GOLF FILLES

Saint Bède 235, La Salle-Pérou 243 : Gianna Grivetti a tiré un 42 pour remporter les honneurs de médaillée et mener les Bruins à une victoire hors conférence mardi au Spring Creek Golf Course à Spring Valley. Erin Dove a cardé un 59 pour St. Bede.

Avah Moriarty a mené LP avec un 49, tandis qu’Allie Thome a ajouté un 54.

Chez Thomson : Amboy a tiré un 274 au terrain de golf Sandburr Run dans un match avec West Carroll, qui n’a pas aligné une équipe complète.

Emma Diges a mené les Clippers avec un 62, tandis que Greta Horner avait un 67.

TENNIS FILLES

La Salle-Pérou 3, Morris 2 : Les Cavaliers ont remporté une victoire de la conférence Interstate 8 mardi à Morris. Carlie Miller a gagné, 3-6, 6-1, 6-0, au premier rang des simples.

En double, Izzy Pohar et Kaylie Reese ont gagné, 6-3, 7-6, au n ° 1, tandis que Rylee Waite et Bri Keith ont remporté une victoire 7-6, 6-1 au n ° 3.

GOLF GARÇONS

Chez Kewanee : St. Bede a cardé un 162 pour battre Hall (174) et Kewanee (201) dans un triangulaire de la Conférence des Trois Rivières au Baker Park Golf Course.

Jake Delaney a mené les Bruins avec un 37, tandis que Brendan Pillion (38), Logan Potthoff (42) et Abraham Wiesbrock (45) ont complété le score pour St. Bede.

Landen Plym de Hall a été le médaillé avec un 34. Grant Plym (43), Josh Scheri (46) et Jacob Diaz (51) ont également marqué pour les Red Devils.

La Salle-Pérou 163, La Rochelle 176 : Carter Fenza a cardé un 36 pour remporter les honneurs de médaillé et mener les Cavaliers à une victoire de la Conférence Interstate 8 au parcours de golf Oak Ridge de Senica à La Salle.

Coleman Rundle (40), Jon Milota (41) et Noah Rietgraf (46) ont également marqué pour LP.

A Savane : Amboy (188) a battu Aquin (199) et West Carroll (210) dans une triangulaire de la Northwest Upstate Illini Conference.

Hayden Whittenauer et Wes Wilson des Clippers ont été co-médaillés, car chacun a tiré un 38.

FOOTBALL GARÇONS

Mendota 8, Riverdale 0 : Rafael Romero a réussi un tour du chapeau alors que les Troyens ont remporté une victoire à la Conférence des Trois Rivières à Mendota.

Johnathan Cortez a marqué deux buts, tandis que Jasiel Watson et Izaiah Nanez ont chacun inscrit un but et une passe décisive pour le MHS (8-0).

CROSS-COUNTRY MIXTE

Chez Chillicothe : La recrue de Henry-Midland, Daniella Bumber, s’est classée deuxième lors du premier match de la saison de l’équipe, avec un temps de 22: 10,38. Les Timberducks n’avaient pas assez de coureurs pour un score d’équipe.

Chez les garçons, Henry-Midland s’est classé troisième parmi les trois équipes. Preston Rowe a mené les Timberducks, puisqu’il s’est classé cinquième en 20:05.

VOLLEY-BALL FÉMININ

Vallée de Sauk vaincue. IVCC, 25-10, 25-10, 25-16 : Erica Antle a récolté neuf passes décisives et huit récupérations alors que les Eagles ont perdu un match de la Arrowhead Conference à Oglesby.

Taylor Wetsel a ajouté 12 récupérations pour IVCC (1-6).