Bilan sportif de NewsTribune du mardi 3 janvier 2023

L’équipe de basket-ball des garçons de La Salle-Pérou s’est accrochée pour une victoire de 68-63 sur Rochelle lors d’un match de la Conférence Interstate 8 mardi à Rochelle.

Les Cavaliers menaient 34-29 à la mi-temps et étendaient leur avantage à 56-44 après trois quarts.

Les Hubs ont réduit leur déficit à 65-63 avec 56 secondes à jouer.

Newman 68, Saint-Bède 56 : Les Bruins ont perdu un match de la division Est de la conférence Three Rivers mardi à Sterling.

Fulton 60, Bureau Valley 41 : La tempête est tombée lors d’un crossover de la conférence Three Rivers mardi à Fulton.

NATATION GARÇONS

La Salle-Pérou/Ottawa 55, Moline 38 : Chris Lowery et Owen Phillips ont chacun remporté deux épreuves individuelles et ont nagé sur deux relais gagnants pour aider les Cavaliers à une victoire à LP.

Lowery a remporté le 100 verges style libre en 53,52 secondes et le 100 m brasse en 1:07,19, tandis que Phillips a remporté le 50 m libre en 22,88 secondes et le 500 m libre en 5:32,17.

Le duo a nagé avec Bo Weitl et Brian Lowery pour remporter le relais 200 m quatre nages en 1:48,67 et a fait équipe avec Brian Lowery et Jonathon Neu pour remporter le relais 200 m libre en 1:38,45.

Brian Lowery a remporté le 100 m papillon en 1:02,24.

BASKET FILLES

PORTA 48, Fieldcrest 38 : Kaitlin White a marqué 13 points alors que les Knights ont subi leur première défaite de la saison lors d’un match hors conférence à Petersburg.

Ashlyn May a ajouté neuf points pour Fieldcrest (16-1), qui a pris du retard 15-5 après le premier quart.

QUILLES DE GARÇONS

Saint-Bède 2 592, Érié-Prophetstown 2 344 : Haiden Ator a lancé une série de 658 pour mener les Bruins à une victoire de la conférence Three Rivers au Pérou.

Dominic Fonderoli a ajouté une série 484 pour St. Bede

Sycomore 3 376, La Salle-Pérou 3 284 : Chance Hank a lancé une série 643 alors que les Cavaliers ont perdu lors de l’action de la Conférence Interstate 8 à DeKalb.

David Lawrence a ajouté une série 578 pour LP.

QUILLES DE FILLES

La Salle-Pérou 3 056, Sycomore 2 575 : Christine Ricci a roulé une série 597 pour aider les Cavaliers à une victoire de la Conférence Interstate 8 au Pérou.

Makenzie Hamilton a contribué une série 555 pour LP.

Saint-Bède 2 319, Érié-Prophetstown 2 116 : Madelyn Torrance a lancé une série de 447 pour aider les Bruins à remporter la victoire de la conférence Three Rivers au Pérou.

Maddy Fabish a ajouté une série 430 pour St. Bede.

LUTTE

A Sénèque : Princeton a remporté une paire de victoires dans une triangulaire hors conférence, battant Plano 51-27 et Seneca 49-30.

Augie Christiansen et Kaydin Gibson ont chacun enregistré deux quilles, Augustus Swanson a gagné par chute et chute technique et Casey Etheridge a gagné par décision majeure et chute technique.