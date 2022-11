Bilan sportif de NewsTribune du mardi 29 novembre 2022

Grady Thompson a récolté 26 points mardi pour mener l’équipe de basket-ball des garçons de Princeton à une déroute 57-30 d’Alleman lors d’un match hors conférence à Rock Island.

Teegan Davis a ajouté 12 points pour les Tigers (5-0), qui menaient 39-9 à la mi-temps.

Érié-Prophetstown 49, Bureau Valley 41 : Landon Hulsing a marqué huit points mardi alors que le Storm a perdu son match d’ouverture de la conférence Three Rivers à Manlius.

Bois 68, DePue 30 : Luis Lopez a marqué neuf points et capté six rebonds mardi alors que les Little Giants ont perdu un match hors conférence à DePue.

Lexington 66, Fieldcrest 57 : L’ère Jeremy Hahn à Fieldcrest a commencé avec une défaite de la conférence Heart of Illinois mardi à Lexington.

LUTTE

Princeton 52, Morris 30 : Casey Etheridge (152 livres), Preston Arkels (160), Carson Etheridge (170), Ian Morris (195) et Augustus Swanson (106) ont tous gagné mardi à l’automne alors que les Tigers ouvraient la saison avec une victoire à Princeton.

Augie Christiansen a marqué une décision majeure 17-4 pour Princeton.

BASKET FILLES

Earlville 44, Alden-Hébron 32 : Madyson Olson a récolté 18 points, 12 rebonds, sept passes décisives et six interceptions pour mener les Red Raiders à une victoire hors conférence mardi à Earlville.

Nevaeh Sansone a récolté 16 points, 11 rebonds et trois passes décisives pour Earlville (3-3).

QUILLES DE FILLES

La Salle-Pérou 2 982, Sycomore 2 827 : Anna Ricci a lancé une série 555 mardi alors que les Cavaliers ont remporté une victoire de la Conférence Interstate 8 sur la route.

Makenzie Hamilton a ajouté une série 554 pour LP.

QUILLES DE GARÇONS

Sycomore 3 385, La Salle-Pérou 3 353 : Chance Hank a joué une série de 640 mardi alors que les Cavaliers ont échoué dans un match de la Conférence Interstate 8 au Pérou.

Aaron Siebert a ajouté une série 606 pour LP.