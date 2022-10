Bilan sportif de NewsTribune du mardi 25 octobre 2022

Allie Wiesenhofer a abattu 10 victoires mardi pour aider l’équipe de volley-ball Fieldcrest, tête de série n ° 3, à une victoire de 32-30, 25-19 contre le n ° 5 El Paso-Gridley lors d’une demi-finale régionale Fieldcrest de classe 2A à Minonk.

Kaitlyn White a obtenu 13 passes décisives pour les Knights, tandis que Carolyn Megow a ajouté 13 récupérations.

Fieldcrest (27-4) affrontera le numéro 2 Tri-Valley (30-3-1) lors de la finale régionale à 18 h jeudi. Les Vikings ont défait Prairie Central 25-19, 25-18 dans l’autre demi-finale de mardi.

Forreston a vaincu. La Moille 25-11, 25-11 : Les Lions, têtes de série no 13, ont perdu contre les Cardinals no 4 lors d’un quart de finale régional de classe 1A à Annawan mardi.

NATATION FILLES

A La Salle : La Salle-Pérou/Ottawa a terminé deuxième d’une triangulaire mardi avec 56 points, 20 points derrière Metamora. Macmob a terminé troisième avec 32.

Clara Guglielmetti a remporté le 200 verges nage libre (2: 12,2) et le 100 nage libre (1: 00,55). Elle a nagé avec Kailey Goetsch, Lily Miller et Evvie Jeppson pour remporter le relais 200 m libre (1:50,78) et a fait équipe avec Jeppson, Mikenna DeSpain et Addy Nance pour remporter le relais 400 m libre (4:12,67).

Nance a remporté le 100 m dos (1:10,6) pour les Cavaliers.

VOLLEY-BALL FÉMININ

Carl Sandburg bat. IVCC 25-6, 25-16, 25-14 : Ella Sibert a réussi sept récupérations et cinq attaques décisives jeudi alors que les Eagles ont perdu un match de la Arrowhead Conference à Galesburg.