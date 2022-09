Bilan sportif de NewsTribune du mardi 20 septembre 2022

Jake Delaney, senior de St. Bede, a perdu au deuxième trou des séries éliminatoires contre Andrew Boland de Sherrard pour terminer deuxième du tournoi de conférence de Three Rivers mardi au terrain de golf Highland Springs à Rock Island. Delaney a cardé un 74.

Landen Plym de Hall a tiré un 75 pour se classer troisième, Jaden Eggers de Princeton à égalité au cinquième rang avec un 78 et Brendan Pillion, senior de St. Bede, à égalité au septième rang avec un 79.

Princeton était l’équipe la mieux classée de la région, les Tigers ayant terminé quatrième avec un 334.

Riverdale a gagné avec un 317, St. Bede (339) s’est classé cinquième, Mendota (341) a terminé sixième, Hall (343) a pris le septième et Bureau Valley (347) a terminé huitième parmi les 13 équipes.

Karter Patterson (82), Jarrett Carr (87) et Jordan Reinhardt (87) ont également marqué pour Princeton.

En plus de leurs deux top 10, les Bruins ont obtenu un 89 de Ryan Slingsby et un 97 de Luke Tunnell.

Drake Dennis a mené les Troyens avec un 83, tandis qu’Owen Aughenbaugh avait un 83, et Brody Hartt et Clay Buffington avaient chacun un 88.

Après le 75 de Plym, les Red Devils avaient un 85 de Grant Plym, un 89 de Lukas Manrriquez et un 94 de Josh Scheri.

Pour Bureau Valley, Wyatt Novotny avait un 84, Cooper Balensiefen un 86, Landen Birdsley un 88 et Seth Spratt et Colin Stabler un 89 chacun.

Chez Mc Nabb : Carson Rowe a tiré un 43 mardi pour remporter les honneurs de médaillé et mener Henry-Senachwine à une victoire dans un triangulaire au Edgewood Park Golf Club.

Les Mallards ont inscrit un 181 pour battre le comté de Putnam (184) et Annawan-Wethersfield (227).

Pour compléter les scores d’Henry, Ayden Malavolti (45), Lance Kiesewetter (46) et Nolan Dunshee (47).

John Wiesbrock a cardé un 45 pour mener le comté de Putnam, tandis que Jacob Edens et Logan Keesee avaient chacun un 46. Andrew Pyszka a ajouté un 47.

GOLF FILLES

Chez Morris : Allie Thome a marqué un 50 mardi pour réclamer les honneurs médaillés et mener La Salle-Pérou à une victoire dans une triangulaire hors conférence au Nettle Creek Golf Course.

Les Cavaliers ont marqué un 238 pour battre Seneca (240) et Princeton (247).

Avah Moriarty a tiré un 51 pour les Cavs, tandis que Maddie VanZuiden avait un 66 et Hailey Maltas un 71.

Pour les Tigresses, Emma Kruse-Carter et Addie Carr ont chacune tiré un 60, Morgan Forristall un 62 et Halli Peterson un 65.

Kewanee 199, Saint-Bède 227 : Gianna Grivetti a tiré un 42 mardi alors que les Bruins ont perdu un match de la conférence Three Rivers au Spring Creek Golf Course à Spring Valley.

Erin Dove (56), Anna Cyrocki (61) et Breanna Martinez (68) ont complété les scores de St. Bede.

FOOTBALL GARÇONS

Mendota 7, Princeton 0 : David Casas a marqué deux buts mardi pour mener les Troyens à une victoire à Mendota.

Iker Landeros, Isaac Guzman, Johnathan Cortez, Johan Cortez et Jasiel Watson ont chacun marqué pour Mendota (13-3).

VOLLEY FILLE

Fieldcrest a vaincu. Pêcheur 25-14, 25-8 : Kaylin Rients a réussi 10 attaques marquantes et un bloc mardi alors que les Knights ont remporté un match de la conférence Heart of Illinois à Minonk.

Kaitlyn White a récolté 17 passes décisives, Ashlyn May a servi cinq as et Carolyn Megow a contribué neuf récupérations pour Fieldcrest (18-0, 6-0 HOIC).

Henry-Senachwine bat. Peoria Hauteurs 18-25, 25-19, 25-17 : Talur Homann a abattu huit victoires pour aider les colverts à remporter une victoire hors conférence à Peoria Heights.

Kaitlyn Anderson a récolté huit passes et deux blocs pour Henry (10-9), tandis que Gabriella Garcia a ajouté 13 récupérations.

Rochelle a vaincu. La Salle-Pérou 20-25, 26-24, 25-15 : Camryn Piscia a réussi sept attaques décisives et trois blocs mardi alors que les Cavaliers ont perdu un match de la Conférence Interstate 8 à La Salle.

Brooklyn Ficek a récolté 13 points et 11 récupérations pour LP (7-7, 2-3 I8), tandis qu’Addison Urbanski a ajouté 12 passes et sept récupérations.

Bureau Valley bat. Mendota 25-17, 25-19 : Le Storm a remporté une victoire dans la division Est de la conférence Three Rivers mardi à Mendota.

Katie Jenner a récolté 14 récupérations, sept passes décisives et deux attaques décisives pour Mendota, tandis qu’Emma Schultz a récolté huit récupérations, trois attaques décisives et deux as.

Erie-Prophetstown bat. Princeton 25-20, 25-16 : Caitlin Meyer a récolté neuf passes, sept points et trois récupérations mardi alors que les Tigresses sont tombées lors d’un crossover de la Conférence Three Rivers à Erie.

Natasha Faber-Fox a ajouté six récupérations, six points, quatre passes et un as pour Princeton (4-10).

Indian Creek déf. Earlville 25-19, 25-21 : Nevaeh Sansone a récolté 10 récupérations, huit points, quatre as et quatre attaques décisives mardi dans une défaite de la Little Ten Conference à Earlville.

TENNIS FILLES

La Salle-Pérou 4, Rochelle 1 : Les Cavaliers ont remporté une victoire de la Conférence Interstate 8 mardi à La Salle.

Carlie Miller a gagné 6-0, 6-0 en simple n ° 1.

En double, Ava Lannen et Emmie Hachenberger ont remporté une victoire 6-1, 6-3 au n ° 1; Kaylie Reese et Izzy Pohar ont été vainqueurs 6-2, 6-2 au n ° 2; et Kylee Halm et Elena Leone ont gagné 6-2, 6-4 au n ° 3.

Chez Mendota : Mendota a remporté deux victoires mardi, battant Rockford Lutheran 4-1 et Rockford Christian 5-0.

Natalia Salinas a gagné 6-0, 6-0 en simple n ° 2 contre Lutheran et 6-1, 6-3 contre Christian.

En double, Alexis Finley et Talya Schwaegerman sont allés 2-0 au n ° 1, Isabella Escatel et Cassie Gonzalez ont remporté les deux matchs au n ° 2 et Mariah Figueroa et Lauren Holland étaient 2-0 au n ° 3.

CROSS-COUNTRY

Chez Mendota : Anthony Kelson a couru le parcours de 2,96 milles en 18:02 mardi pour remporter une rencontre de six écoles.

Kyler McNinch de la coopérative d’Amboy (18:13), Dagen Setchell de Mendota (19:33), Atticus Horner d’Amboy (19:44) et Augustus Swanson de Princeton (19:47) complètent le top cinq.

Chez les filles, Lexi Bohms de Princeton a remporté la victoire en 23:05, tandis que sa coéquipière Kiana Brokaw a terminé deuxième en 25:57.

Samantha Nauman d’Amboy (27:23) et Macy Zeglis de St. Bede (29:02) et Madelyn Torrance (29:17) ont complété le top cinq.

VOLLEY-BALL FÉMININ

Black Hawk a vaincu. IVCC 27-25, 30-28, 25-22 : Libby Boyles a réussi 12 récupérations et six attaques décisives alors que les Eagles ont perdu un match de la Arrowhead Conference à Oglesby.

Grace Landers a fourni 19 passes décisives et 16 récupérations alors que l’IVCC est tombé à 1-11 avec sa 11e défaite consécutive.