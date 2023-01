Bilan sportif de NewsTribune du mardi 17 janvier 2023

L’équipe de basket-ball masculine de La Salle-Pérou a perdu une décision de 51-44 contre Plano lors du match de la Conférence Interstate 8 mardi soir.

LP traînait 37-14 à la mi-temps, a réduit le déficit à 35-31 après trois avant d’être surclassé 16-13 en quatrième.

London Cabrera avait 14 points pour battre les Cavaliers (12-8, 4-4), tandis que Michael Hartman a coulé un trio de 3 points pour neuf points. Josh Senica a inscrit huit points et un record de 10 rebonds. Seth Adams a inscrit sept points et cinq passes décisives.

Mendota 72, Bureau Vallée 58: Les Trojans (8-15, 2-3) ont remporté une victoire de la division Est de la conférence Three Rivers contre le Storm (5-16, 0-6) à Mendota.

Earlville 83, Leland 20 : Garett Cook a récolté 21 points, huit rebonds et quatre passes décisives pour mener Earlville à un triomphe de la Little Ten Conference à Leland. Griffin Cook a récolté 14 points, Ryan Browder 13 points et cinq passes décisives, Easton Fruit 11 points et Adam Waite 11 rebonds pour Earlville (11-8, 4-2).

Hiawatha 46, LaMoille 41 : Les Lions ont chuté au concours LTC à Kirkland. Logan Dober a récolté 13 points pour les Lions (7-12, 2-5), tandis qu’Eli Keighin a récolté 10 points et cinq rebonds, Ian Sundberg sept points et trois rebonds et Tyler Billhorn quatre points et six rebonds.

BASKET FILLES

Dixon 50, Saint-Bède 19 : Ali Boschich a récolté sept points alors que les Bruins ont perdu un match hors conférence à Dixon.

LUTTE

À Riverdale : Princeton a partagé une paire de duels, battant Mendota 63-12 et perdant contre Riverdale 48-26.

Cade Odell a enregistré une paire d’épingles pour les Tigers.

Mendota est également tombé à Riverdale (76-0). Albert Harris a remporté un tombé à 2:40 contre les Tigers pour la seule victoire sur tapis de son équipe de la nuit.

BASKET-BALL HOMME

IVCC 95, Black Hawk 92 : Vijay Wallace a récolté 35 points alors que les Eagles sont restés parfaits dans le jeu de la Conférence Arrowhead avec une victoire à Moline. Tavarius Vinson a récolté 16 points et AJ Lee en a ajouté 12 pour IVCC.

BASKET-BALL FÉMININ

Faucon noir 97, IVCC 31 : Les Eagles ont coulé à seulement 21% du terrain tandis que les Braves ont effectué 16 tirs au-delà de l’arc lors d’un match de la Arrowhead Conference à Moline.

QUILLES DE FILLES

Kewanee 2 420, St. Bede 2 308 : Kylie Hall a obtenu un 425 alors que les Bruins ont perdu un match de la conférence Three Rivers.

RÉSULTATS DU LUNDI

BASKET FILLES

Fieldcrest 59, El Paso-Gridley 35 : Carolyn Megow a failli enregistrer un triple-double avec 18 points, 10 interceptions et huit rebonds pour mener les Knights, tête de série no 1, devant la 9e EPG en quart de finale du tournoi Heart of Illinois Conference/McLean County au Eureka College.

Macy Gochanour a récolté 16 points, tandis qu’Ashlyn May a ajouté huit points et huit interceptions pour les Knights (19-2) qui affronteront Deer Creek-Mackinaw, no 4, en demi-finale à 18 h 30 jeudi à l’Illinois Wesleyan University.

Chez Byron : Hall est allé 1-1 le dernier jour du tournoi Byron MLK, battant Forreston 41-35 et perdant 49-17 contre Harlem.

Contre Forreston, Promise Giacometti a marqué 17 points alors que les Red Devils ont dominé les Cardinals 15-5 au quatrième quart.

Kennedy Wozniak a marqué neuf points pour mener Hall (12-9) face à Harlem.

Chez Hinckley : Nevaeh Sansone a récolté 12 points et 13 rebonds alors que la tête de série n ° 5 Earlville a perdu 48-29 contre la n ° 4 Somonauk en quart de finale du tournoi de la Little Ten Conference.

Madyson Olson a ajouté 12 points, sept rebonds et trois passes décisives pour les Red Raiders.

Lundi également, le n ° 8 DePue a perdu 60-12 contre le n ° 1 Newark.

DePue et Earlville joueront une demi-finale de consolation à 17h30 jeudi à l’IMSA.

Bureau Vallée 54, Orion 46 : Taylor Neuhalfen a marqué 18 points pour aider le Storm à surmonter un déficit de six points à la mi-temps pour remporter une victoire hors conférence à Manlius.

Kate Salisbury a marqué 15 points pour BV, tandis que Kate Stoller a ajouté 13 points et six rebonds.

Joliet Catholique 56, La Salle-Pérou 44 : Brooklyn Ficek a marqué 16 points alors que les Cavaliers ont perdu un match hors conférence à Joliet.

BASKET GARÇONS

Fieldcrest 55, El Paso-Gridley 42 : Ed Lorton a marqué 20 points pour aider les Knights, têtes de série n ° 5, à vaincre les Titans n ° 4 lors d’un tournoi Heart of Illinis Conference / McLean County.

Connor Reihman avait 11 points pour Fieldcrest, qui avance pour affronter Lexington n ° 1 à 18h30 vendredi.

Peoria Christian 54, Henry-Senachwine 24 : Les Mallards ont perdu un match hors conférence à Peoria.

RÉSULTAT DU SAMEDI

QUILLES DE GARÇONS

Chez Dixon : Mendota est tombé à seulement 15 quilles de la sortie du Dixon Regional, se classant cinquième avec 5 675 quilles.

Les frères Landon et Paxton Bauer ont avancé en tant qu’individus pour les chevaux de Troie. Landon Bauer s’est classé sixième avec 1 241 quilles, tandis que Paxton Bauer a terminé 12e avec 1 210.

Les Bauers participeront samedi à la Rockford Guilford Sectional.