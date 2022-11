Bilan sportif de NewsTribune du mardi 15 novembre 2022

Madyson Olson a drainé 10 des 17 tirs à 3 points et marqué 36 points mardi pour mener l’équipe féminine de basket-ball d’Earlville à une victoire de 55-38 contre Indian Creek dans le tournoi IMSA. Elle a également réussi huit interceptions, six rebonds et trois passes décisives.

Nevaeh Sansone a contribué un double-double avec 17 points et 12 rebonds.

Fieldcrest 65, Flanagan-Cornell/Woodland 24 : Ashlyn May a marqué 16 points mardi pour aider les Knights à remporter le tournoi Falcon-Irish Thanksgiving à Flanagan.

Kaitlin White a marqué 15 points pour Fieldcrest.

Salle 31, Sénèque 25 : McKenna Christiansen a marqué 11 points mardi alors que les Red Devils ont remporté une victoire dans le tournoi Falcon-Irish Thanksgiving à Seneca.

Promise Giacometti a ajouté 10 points alors que Hall a remporté son premier match de la saison.

Newark 44, La Salle-Pérou 42 : Brooklyn Ficek a marqué 13 points mardi alors que les Cavaliers ont échoué dans le tournoi Somonauk Breakout.

Taylor Martyn a ajouté huit points pour LP.

BASKET-BALL HOMME

Terre de Lincoln 67, IVCC 57 : Tavarius Vinson a récolté 14 points, 12 rebonds et deux blocs mardi alors que les Eagles ont perdu un match hors conférence à Springfield.

DeAndre Vortes a marqué 16 points pour IVCC (1-5).

BASKET-BALL FÉMININ

Terre de Lincoln 84, IVCC 40 : Elizabeth Browder a marqué 13 points et capté neuf rebonds alors que les Eagles ont perdu un match sans conférence mardi à Springfield.

Natali Haynes a récolté 12 points pour IVCC (1-3).