Quatre coureurs garçons de La Salle-Pérou ont terminé dans le top 10 mardi pour mener les Cavaliers à la victoire lors d’une rencontre de huit écoles à Baker Lake au Pérou.

Les Cavaliers ont récolté 36 points pour battre Ottawa (52), Mendota (64) et Streator (71).

Erik Garcia a mené LP en se classant troisième en 17:59. Griffin Hammers (sixième), Braylin Bond (19:27) et Kevin Rynke (19:35) se sont classés sixième à huitième pour les Cavs.

Anthony Kelson de Mendota a terminé deuxième en 17:58, tandis que Landin Wright a mené Fieldcrest en terminant 10e en 19:48.

Chez les filles, St. Bede (88) a terminé deuxième derrière Ottawa (21). La Salle-Pérou (90) a terminé troisième et Fieldcrest (91) quatrième.

Anya De La Luz (24:04) et Kiely Domyancich (24:25) se sont respectivement classées sixième et septième pour les Cavs.

Clare Phillips a mené Fieldcrest en se classant huitième en 24:27, tandis qu’Aleda Hoogland a rythmé St. Bede en terminant 12e en 25:51.

VOLLEY-BALL

St. Bede bat Kewanee 27-25, 25-18 : Les Bruins ont remporté un match de la division Est de la conférence Three Rivers mardi au Pérou.

Fieldcrest a vaincu. Gibson City-Melvin-Sibley 25-9, 25-16 : Allie Wiesenhofer a réussi sept attaques décisives et un bloc mardi alors que les Knights sont restés invaincus avec une victoire à la Conférence Heart of Illinois à Gibson City.

Kaitlyn White a récolté 12 passes décisives pour Fieldcrest (10-0, 4-0 HOIC), tandis que Carolyn Megow a ajouté neuf récupérations.

Newark déf. Earlville 23-25, 25-19, 25-18 : Nevaeh Sansone a récolté 13 récupérations, neuf attaques décisives et huit points mardi alors que les Red Raiders sont tombés lors d’un match de la Little Ten Conference à Newark.

Brooklyn Guelde a récolté 20 passes et sept récupérations pour Earlville (7-4, 3-1 LTC).

Newman déf. Mendota 25-16, 25-20 : Reanna Brant a réussi sept attaques décisives mardi alors que les Spikers ont perdu un match de la division Est de la conférence Three Rivers à Mendota.

Lily Leifheit a eu 11 récupérations pour Mendota, tandis que Katie Jenner a ajouté neuf récupérations, trois passes décisives et deux attaques décisives.

Princeville bat. Henry-Senachwine 25-10, 25-12 : Kaitlyn Anderson a récolté six attaques décisives et cinq passes décisives mardi alors que les Mallards ont perdu un match hors conférence à Henry.

Lauren Harbison a ajouté sept récupérations pour Henry (6-7).

Serena a vaincu. DePue 25-11, 25-11 : Les Little Giants ont perdu un match de la Little Ten Conference mardi à DePue.

TENNIS FILLES

La Salle-Pérou 3, Kaneland 2 : Les Cavaliers ont remporté une victoire de la conférence Interstate 8 mardi à Maple Park.

Carlie Miller de L-P a gagné 6-1, 6-0 en simple n ° 1, tandis que sa coéquipière Ava Lannen a remporté 6-0, 6-1 en simple n ° 2.

Izzy Pohar et Kailey Reese des Cavaliers ont gagné 6-4, 7-5 en double n ° 1.

Streator 3, Princeton 2 : Les Tigresses ont perdu mardi à Princeton.

GOLF GARÇONS

A La Salle : Carter Fenza a tiré un 38 mardi pour remporter les honneurs de médaillé et mener La Salle-Pérou à une victoire dans un triangle de la Conférence Interstate 8 au parcours de golf d’Oak Ridge de Senica.

Les Cavaliers (164) ont devancé Sycamore (171) et Sandwich (181).

Coleman Rundle a cardé un 39 pour LP, tandis que Drake Hawthorne avait un 43 et Riley Cetwinski a ajouté un 44.

À Spring Valley : Jake Delaney a inscrit un 1-over-par-36 mardi pour réclamer les honneurs médaillés et mener St. Bede à une victoire dans un triangle de la Conférence de Three Rivers au Spring Creek Golf Course.

Les Bruins (164) ont battu Orion (196) et Erie-Prophetstown (217).

Brendan Pillion (37), Logan Potthoff (43) et Ryan Slingsby (48) ont également marqué pour St. Bede.

Chez Mc Nabb : Le comté de Putnam a inscrit un 189 mardi pour remporter un triangulaire contre Henry-Senachwine (192) et le comté de Stark (210) au Edgewood Park Golf Club.

Logan Keesee a mené les Panthers avec un 46, tandis que John Wiesbrock et Jacob Edens avaient chacun un 47, et Andrew Pyszka a ajouté un 49.

Carson Rowe de Henry a été le médaillé avec un 43, tandis qu’Ayden Malavolti (46), Lance Kiesewetter (51) et Nolan Dunshee (52) ont complété les scores des Mallards.

A Princeton : Jaden Eggers a tiré un 40 mardi pour remporter les honneurs de co-médaillé et aider Princeton à remporter une victoire dans un triangle de la Conférence de Three Rivers au parcours de golf de Wyaton Hills.

Les Tigers ont récolté un 175 pour battre Sherrard (183) et Morrison (230).

A Monmouth : Owen Aughenbaugh a cardé un 38 mardi pour aider Mendota à terminer deuxième dans une triangulaire de la Conférence de Three Rivers au Gibson Woods Golf Course.

Les Troyens (170) ont battu Kewanee (205) et perdu contre Monmouth-Roseville (162).

Clay Buffington a tiré un 41 pour Mendota, tandis que Braden McPheeters avait un 45 et Cale Strouss un 46.

GOLF FILLES

Sycomore 191, La Salle-Pérou 253 : Avah Moriarty a tiré un 52 mardi alors que les Cavaliers ont perdu un match de la Conférence Interstate 8 au Sycamore Golf Course.

Allie Thome a ajouté un 56 pour LP.

VOLLEY-BALL FÉMININ

Highland déf. IVCC 25-23, 25-15, 25-13 : Grace Landers a récolté 17 passes décisives et sept récupérations alors que les Eagles ont perdu un match de la Arrowhead Conference mardi à Oglesby.

TENNIS FÉMININ

Vallée de la Moraine 9, IVCC 0 : Les Eagles ont perdu mardi à Palos Hills.