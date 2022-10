Bilan sportif de NewsTribune du mardi 11 octobre 2022

Johnathan Cortez a marqué trois buts mardi pour mener l’équipe de football masculin Mendota, tête de série n ° 1, à une défaite de 9-0 contre le n ° 7 Riverdale lors d’une demi-finale régionale Alleman de classe 1A à Moline.

Jasiel Watson et Sebastian Carlos ont chacun marqué deux buts, tandis qu’Eli Arjes et Ricky Orozco en ont chacun inscrit un pour les Trojans (17-5), qui avancent pour affronter le n ° 4 Alleman dans le match pour le titre à 18 heures vendredi.

Les Pionniers (12-8) ont avancé avec une victoire de 6-0 sur le n ° 6 DePue-Hall (9-11-3).

VOLLEY-BALL

Princeton bat. Saint Bède 25-20, 25-17 : Olivia Gartin a réussi 19 attaques décisives mardi pour mener les Tigresses à une victoire de la Division Est de la Conférence des Trois Rivières au Pérou.

Natasha Faber-Fox a récolté 28 passes, neuf points et sept récupérations pour Princeton (12-17, 8-3 TRC East), tandis que Miyah Fox a ajouté 19 récupérations, six points et un as.

Kewanee a vaincu. Mendota 20-25, 25-18, 25-20 : Les Spikers ont perdu un match de la division Est de la conférence Three Rivers mardi à Kewanee.

Fieldcrest a vaincu. Ridgeview 25-13, 25-13 : Carolyn Megow a réussi six récupérations et deux as mardi pour aider les Knights à remporter la victoire de la conférence Heart of Illinois à Minonk.

Kaitlyn White a récolté 17 passes décisives pour Fieldcrest (22-3), tandis qu’Allie Wiesenhofer a contribué 10 attaques décisives.

NATATION FILLES

Sterling 99.5, La Salle-Pérou/Ottawa 80.5 : Clara Guglielmetti a remporté une épreuve individuelle et a nagé lors d’un relais gagnant mardi alors que les Cavaliers ont perdu en Sterling.

Guglielmetti a remporté le 100 verges nage libre en 1:00,6 et a fait équipe avec Kailey Goetsch, Mikenna DeSpain et Evvie Jeppson pour remporter le relais 200 m nage libre en 1:56,77.