Bilan sportif de NewsTribune du lundi 5 décembre 2022

Chance Hank a lancé une série de 660 lundi pour mener l’équipe de bowling des garçons de La Salle-Pérou à une victoire de 3 454 à 2 468 lors d’un match de la Conférence Interstate 8 à Mardi Gras Lanes à DeKalb.

Ethan Picco a lancé une série 596 pour LP, tandis qu’Aaron Siebert a ajouté une série 582.

BASKET FILLES

St. Bède 40, Newman 36 : Jouant un peu en infériorité numérique contre une équipe également en infériorité numérique lundi, St. Bede s’est retrouvé dans un combat aérien auquel il ne s’attendait pas.

Mais grâce aux 21 points d’Ashlynn Ehm et à quelques paniers clés dans les dernières minutes, les Bruins ont remporté une victoire à Three Rivers East en Sterling.

“Je ne pensais pas que nous allions passer par là, mais nous avons continué à pousser”, a déclaré Ehm. « Nous sommes une petite équipe, donc nous sommes en bonne forme et nous sommes conditionnés pour continuer. Et je pense que nous sommes assez intelligents; nous avons parfois des erreurs, mais nous les traversons.

“C’est formidable d’obtenir cette victoire.”

St. Bede (3-3, 1-1) menait 8-7 après le premier quart et 18-15 à la mi-temps avant de se retirer un peu au troisième. Ella Hermes a frappé son deuxième 3 points du match, et Ehm a eu un panier et est allé 3 en 4 depuis la ligne des lancers francs dans la période pour étendre la marge à 28-21 avant le quatrième.

Newman (0-8, 0-3) a riposté, réduisant son déficit à 34-32 dans les trois dernières minutes. Mais Hermès a frappé un sauteur depuis la ligne des lancers francs pour pousser la marge à quatre points avec 1:40 à jouer, puis Ehm a marqué et a été victime d’une faute avec 1:12 à jouer. Malgré une violation de couloir au lancer franc, les Bruins menaient 38-32.

“Ashlynn s’est montrée à la hauteur et a eu un très beau match”, a déclaré l’entraîneure de St. Bede, Stephanie Mickley. “C’est bien que nous jouions dans des matchs serrés, donc nous savons comment le gérer, et nous pouvons le voir exposer nos faiblesses. Mais nous devons travailler plus dur sur les fondamentaux.

Salle 43, Mendota 25 : McKenna Christiansen a marqué 19 points lundi pour aider les Red Devils à remporter une victoire dans la division Est de la conférence Three Rivers à Mendota.

Promise Giacometti a ajouté neuf points pour Hall (4-4, 2-1 TRC East), qui a tenu les Troyens sans but au quatrième quart.

Comté de Putnam 37, Midland 23 : Ava Hatton a marqué 21 points lundi pour mener les Panthers à une victoire de la Conférence des trois comtés à Granville.

Fieldcrest 61, Lexington 20 : Les Knights hôtes sont restés invaincus avec une victoire convaincante de la conférence Heart of Illinois lundi à Minonk. Ashlyn May (20 points, cinq interceptions, cinq passes) a mené les Knights (9-0 au total, 3-0 HOIC), Kaitlin White ajoutant 18 points et cinq interceptions et Haley Carver contribuant 11 points.

Roanoke-Benson 51, Henry-Senachwine/Lowpoint-Washburn 12 : Les Mallards ont subi une défaite lors de la Tri-County Conference lundi à Roanoke.

BASKET GARÇONS

Henry-Senachwine 67, LaMoille 36 : Les Mallards ont remporté une victoire hors conférence lundi à Henry.

Logan Dobee avait 10 points pour les Lions.