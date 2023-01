Bilan sportif de NewsTribune du lundi 30 janvier 2023

McKenna Christiansen a marqué 12 points, dont 6 lancers francs sur 6, pour aider l’équipe féminine de basket-ball de Hall à remporter une victoire 37-27 sur Newman lors d’un match de la division Est de la conférence Three Rivers à Spring Valley.

Kennedy Wozniak a récolté 10 points pour les Red Devils (15-11, 7-3 TRC East), tandis que Promise Giacometti en a ajouté neuf.

Comté de Putnam 51, Henry-Senachwine/Lowpoint-Washburn 37 : Ava Hatton a marqué 24 points pour mener les Panthers à une victoire de la Conférence des trois comtés à Granville.

Gabby Doyle a récolté 12 points pour le comté de Putnam (21-7, 8-3), tandis que Gracie Ciucci a ajouté huit points.

Princeton 58, Mendota 30 : Les Tigresses ont célébré la soirée des seniors avec une victoire de la division Est de la conférence de Three Rivers à Princeton.

Camryn Driscoll a marqué 12 points pour Princeton (22-3, 11-0), tandis qu’Erin May et Keighly Davis ont chacun contribué huit points.

Reanna Brant a récolté 12 points, 16 rebonds et deux blocs pour les Trojans, tandis que Cassie Gonzalez a ajouté huit points et cinq rebonds.

Fieldcrest 53, Olympie 44 : Ashlyn May a récolté 12 points, huit passes et quatre interceptions pour aider les Knights à remporter une victoire hors conférence à Stanford.

Macy Gochanour et Carolyn Megow ont chacun contribué neuf points pour Fieldcrest (24-3).

Bureau Valley 53, Kewanee 40 : Le Storm a battu les Boilermakers 28-12 au quatrième quart pour remporter une victoire dans la division Est de la conférence Three Rivers à Manlius.

Kate Salisbury a marqué 14 de ses 18 points au quatrième quart. Elle a également capté 10 rebonds.

Earlville 46, Indian Creek 20 : Lexie Campbell a récolté 13 points, six passes décisives et cinq rebonds alors que les Red Raiders ont remporté une victoire à la Little Ten Conference à Shabbona.

Jessie Miller a récolté 12 points, cinq rebonds et trois passes pour Earlville (12-14), tandis que Madyson Olson a ajouté huit points, 11 rebonds et quatre passes.

BASKET GARÇONS

Serena 72, DePue 22 : Les Little Giants, têtes de série n ° 9, ont perdu contre les Huskers, têtes de série, lors d’un quart de finale du tournoi Little Ten Conference à Somonauk.

DePue affrontera l’IMSA dans une demi-finale de consolation à 17h30 jeudi.

QUILLES DE FILLES

Mendota 2 258, Strator 2 138 : Isabelle Escatel a lancé un 487 alors que les Troyens ont remporté une victoire à Streator.

Lauren Holland a également eu une série 430 pour Mendota.