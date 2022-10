Bilan sportif de NewsTribune du lundi 3 octobre 2022

Coleman Rundle, senior de La Salle-Pérou, a tiré un 80 lundi à la section de classe 2A Sterling au parcours de golf Emerald Hills.

Rundle était l’un des sept golfeurs en séries éliminatoires pour les quatre dernières places individuelles dans l’État, mais il n’a pas avancé.

Les Cavaliers ont terminé neuvième en équipe à 352. Carter Fenza (87), Drake Hawthorne (92) et Noah Rietgraf (93) ont également marqué pour LP.

Mendota s’est classé 12e avec un 376. Owen Aughenbaugh a mené les Trojans avec un 87, suivi de Brody Hartt (91), Evan McPheeters (98) et Clay Buffington (100).

A Bartonville : Trois golfeurs de Princeton ont terminé leur saison au Class 2A Limestone Sectional au Coyote Run Golf Club.

Tyson Phillips a réussi un 87, Karter Patterson a tiré un 89 et Jaden Eggers a terminé avec un 91.

GOLF FILLES

Chez Kewanee : Gianna Grivetti, senior de St. Bede, a tiré un 96 pour terminer sa saison avec une égalité pour la 33e place à la section Kewanee de classe 1A au parcours de golf de Baker Park.

Callie Schoff de Bureau Valley a inscrit un 103 à égalité pour la 64e place, tandis que Morgan Forristall de Princeton avait un 118 à égalité pour la 99e place.

A Caseyville : Avah Moriarty, senior de La Salle-Pérou, a terminé sa carrière en tirant un 97 à égalité pour la 66e place à la section de classe 2A O’Fallon au Fair Oaks Golf Club.

Sa coéquipière Allie Thome a réussi un 117 pour terminer 106e.

FOOTBALL GARÇONS

Earlville 3, DePue-Hall 2 : Diego Vazquez a marqué deux buts pour mener les Red Raiders, tête de série n ° 4, à une victoire sur les Little Giants, cinquième tête de série, lors d’un quart de finale du tournoi Little Ten Conference à Earlville.

Ryan Browder a également marqué pour Earlville, qui avance pour affronter la tête de série IMSA à 17 heures mardi à Hinckley-Big Rock.

Stillman Valley 3, Princeton 0 : Les Tigres ont été exclus à Stillman Valley.

VOLLEY-BALL

Le comté de Putnam a vaincu. Saint Bède 25-21, 25-18 : Les Panthers ont remporté une victoire hors conférence au Pérou.

Fieldcrest a vaincu. Marquettes 25-16, 25-19 : Les Knights ont remporté un match hors conférence à Ottawa.

Henry-Senachwine bat. Lowpoint-Washburn 25-14, 25-21 : Les Mallards ont remporté une victoire de la Conférence des trois comtés à Washburn.

Dixon a vaincu. La Salle-Pérou 25-17, 25-21 : Emma Garretson et Camryn Piscia ont chacune réussi quatre victoires alors que les Cavaliers ont perdu un match hors conférence à La Salle.

Taylor Martyn a ajouté 10 fouilles pour LP.

IVC déf. Princeton 25-10, 25-17 : Natasha Faber-Fox a récolté 10 passes décisives, six récupérations et trois points alors que les Tigresses ont perdu un match hors conférence à Princeton.

Olivia Gartin a inscrit six attaques décisives pour Princeton (8-14).

Chez LaMoille : Les Lions hôtes, la tête de série n ° 9, ont battu le n ° 8 Hiawatha 25-21, 25-18 lors du premier match du tournoi de la Little Ten Conference.

LaMoille avance pour affronter le No. 1 Indian Creek à 16h30 mercredi.

Lundi également, le n ° 11 DePue a perdu contre le n ° 6 Hinckley-Big Rock 25-14, 25-14. H-BR affrontera Earlville n ° 3 à 19h30 mercredi.

TENNIS FILLES

La Salle-Pérou 7, Coal City 0 : Les Cavaliers ont balayé les Coalers à La Salle.

En simple, Carlie Miller a gagné 6-1, 6-1 au n° 1, Rylee White a remporté 7-6, 6-3 au n° 2, et Bri Keith a remporté une victoire 6-4, 6-4 au n° 2. 3.

En double, Emmie Hachenberger et Ava Lannen ont été 6-2, 6-2 vainqueurs au n ° 1, Izzy Pohar et Kaylie Reese ont gagné 6-3, 6-3 au n ° 2, Elena Leone et Kylee Halm ont réclamé un 6-0, Victoire 6-0 au n ° 3 et Sheva Bruins et Caitlin Traub ont remporté une victoire 6-4, 6-4 au n ° 4.

Geneseo 4, Mendota 1 : Natalia Salinas a gagné 6-3, 6-4 en simple n ° 2 pour Mendota dans une défaite à domicile.