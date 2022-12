Bilan sportif de NewsTribune du lundi 26 décembre 2022

L’équipe de basket-ball des garçons du comté de Putnam, tête de série n ° 3, a mené Wilmington 31-20 à la mi-temps de son match d’ouverture du tournoi de Noël de Marquette lundi, mais les Wildcats ont battu les Panthers 35-13 en seconde période pour retirer un 55 -44 bouleversé au Bader Gymnasium.

Jackson McDonald a récolté 17 points pour PC (11-4) et Wyatt Grimshaw en a ajouté 10.

Ryan Meents de Wilmington a mené tous les buteurs avec 24 points.

Sénèque 80, Indian Creek 31 : Au Tournoi de Noël de Marquette, le Fighting Irish, tête de série, derrière 33 points de Paxton Giertz, 23 de plus de Braden Ellis et huit de Calvin Maierhofer, a triomphé des Timberwolves.

Les Fighting Irish (11-0) menaient 21-9 après le premier quart, 49-16 à la mi-temps et 76-23 avant le quatrième quart contre les Timberwolves (3-10).

Indian Creek a été battu par huit points de Jeffery Probst, six de Landon Schrader et cinq de Logan Schrader.

Seneca jouera désormais au Hall à 17 h mardi, tandis qu’Indian Creek affrontera St. Bede à 10 h 30 dans la tranche de consolation.

Serena 61 ans, Dwight 54 : Au tournoi de Noël de Marquette, les Huskers, têtes de série n ° 5, ont traîné les Trojans 13-12 après le premier quart-temps, mais détenaient un avantage de 29-21 à la mi-temps et une avance de 43-30 après trois avant de retenir une charge tardive de Dwight.

Carson Baker a mené une attaque équilibrée de Serena (11-1) avec 14 points, suivi de 13 de Tanner Faivre, 12 de Cam Figgins et 10 de Braxton Hart.

Wyatt Thompson de Dwight a inscrit un record de 23 pour Dwight (3-9), tandis que Conner Telford en a ajouté 16 et Dawson Carr neuf.

Serena jouera désormais contre Lexington à 15h30, tandis que Dwight affrontera Somonauk dans la tranche de consolation à 9h00.

Lexington 66, Somonauk 40 : Au Tournoi de Noël de Marquette, les Bobcats ont traîné les Minutemen, tête de série n ° 4, 20-10 après le premier quart, 38-18 à l’entracte et 58-28 avant le quatrième.

Coleton Eade a récolté 13 points pour Somonauk (4-8), Brock Sexton en ajoutant neuf et Carson Bahrey en cinq.

Griffen Hari a mené tous les buteurs avec 24 points pour Lexington (12-1), tandis qu’Alec Thomas en a ajouté 16.

Reed-Custer 63, Flanagan-Cornell 38 : Au tournoi de Noël de Marquette, les Falcons menaient 12-11 après le premier quart et les équipes étaient à égalité 25-25 à la mi-temps avant que les Comets, têtes de série no 6, n’utilisent un avantage de 38-13 en seconde période pour remporter le triomphe.

Connor Reed a mené le FC (5-6) avec 13 points, Kesler Collins en ajoutant 10 et Seth Jones neuf. Reed-Custer (8-1) a reçu 14 points de Jake McPherson, 13 de Wes Shats et 12 de Jace Christian.

Le FC affrontera désormais le comté de Putnam dans la tranche de consolation mardi à 12 h, tandis que Reed-Custer affrontera Wilmington à 18 h 30.

Earlville 70, Gardner-South Wilmington 48 : Au tournoi de Noël de Marquette, les Red Raiders se sont qualifiés avec la victoire sur les Panthers, tête de série n ° 8.

Ryan Browder d’Earlville a récolté 24 points, neuf rebonds et trois passes, tandis qu’Adam Waite a affiché 17 points, 11 rebonds. Griffin Cook a récolté 12 points, huit rebonds, six passes et cinq interceptions pour les Red Raiders (7-4), Garret Cook 11 points, sept passes et cinq interceptions, et Diego Vazquez cinq passes.

Cale Halpin a récolté 15 points pour GSW (7-7) et Bennett Grant en a ajouté 11.

Earlville affrontera désormais Marquette Academy à 20h mardi, tandis que GSW affrontera Woodland dans la tranche de consolation à 13h30.

BASKET FILLES

Earlville 78, LaMoille 17 : Au tournoi de Noël d’Earlville, les Red Raiders – menés par 35 points, 12 passes décisives et huit interceptions par Madyson Olson – ont ouvert leur propre tournoi avec une solide victoire sur les Lions.

Nevaeh Sansone a récolté 18 points, huit rebonds et cinq passes pour Earlville (6-8), tandis que Lexie Campbell a affiché sept points, six rebonds et quatre passes.