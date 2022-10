Bilan sportif de NewsTribune du lundi 24 octobre 2022

L’équipe de volley-ball de Mendota, tête de série n ° 10, a vu sa saison se terminer lundi avec une défaite de 25-20, 25-19 contre la n ° 7 Erie-Prophetstown lors d’un quart de finale régional de classe 2A à Rock Falls à Rock Falls.

Katie Jenner a récolté 11 récupérations et neuf passes décisives pour les Spikers (10-20-3), tandis que Reanna Brant a contribué six attaques décisives et trois blocs.

FOOTBALL MASCULIN

Vallée de la Moraine 6, IVCC 0 : Les Eagles ont perdu un match sans conférence lundi à Palos Hills.

IVCC tombe à 11-7.

VOLLEY-BALL FÉMININ

A Champagne : IVCC est allé 0-2 dimanche au tournoi Parkland, perdant 25 = 16, 25-17, 25-17 contre Rend Lake et 25-20, 26-24, 25-17 contre Frontier

Grace Landers a récolté 15 passes décisives, cinq attaques décisives et cinq récupérations contre Rend Lake pour les Eagles (4-27), tandis qu’Ella Sibert a récolté 13 attaques décisives et sept récupérations contre Frontier.