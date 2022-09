Bilan sportif de NewsTribune du lundi 19 septembre 2022

Michael George a réussi un tour du chapeau lundi pour aider l’équipe de football masculine de La Salle-Pérou à vaincre Sandwich 9-0 lors d’un match de la Conférence Interstate 8 à Sandwich.

Esvin Mo Caal a marqué deux buts, Antonio Martinez a inscrit un but et deux passes décisives et Seth Adams, Emir Morales et Aldo Perez ont chacun marqué un but.

Mendota 7, Strator 0 : Jasiel Watson a marqué trois buts lundi pour mener les chevaux de Troie à une victoire sans conférence à Mendota.

Mauricio Martinez a ajouté deux buts et une passe décisive pour Mendota (12-3).

DePue-Hall 6, Indian Creek 1 : Francisco Moreno a marqué deux buts et obtenu deux passes décisives alors que les Little Giants ont remporté une victoire dans la Little Ten Conference lundi à Waterman.

Osvaldo Morales et Salvador Romero avaient chacun un but et une passe décisive pour DePue-Hall, tandis que Cruz Martinez et Juan Rya avaient chacun un but.

Raya a également effectué six arrêts pour les Little Giants.

Somonauk 3, Earlville 0 : Les Red Raiders ont été blanchis lors d’un match de la Little Ten Conference lundi à Earlville.

VOLLEY-BALL

Saint Bède bat. Stéator 25-16, 25-21 : Les Bruins ont remporté une victoire hors conférence lundi au Pérou.

Hall déf. Midland 25-17, 25-8 : Les Red Devils ont remporté une victoire hors conférence lundi à Varna.

Fieldcrest a vaincu. Roanoke-Benson 25-10, 25-11 : Allie Wiesenhofer a réussi 11 attaques décisives lundi alors que les Knights sont restés parfaits avec une victoire hors conférence à Minonk.

Kaitlyn White a récolté 13 passes décisives pour Fieldcrest (17-0), tandis qu’Ashlyn May a délivré trois passes décisives et Carolyn Megow a contribué cinq récupérations.

Henry-Senachwine bat. Galva 24-26, 25-22, 25-12 : Kaitlyn Anderson a réussi neuf attaques décisives et trois as lundi pour aider les Mallards à remporter une victoire hors conférence à Henry.

Gabriella Garcia a contribué 15 récupérations pour Henry (9-8), tandis que Lauren Harbison a ajouté 12 passes décisives.

Rock Island bat. Princeton 25-19, 25-23 : Olivia Gartin a réussi 10 attaques décisives alors que les Tigresses ont perdu un match hors conférence lundi à Rock Island.

Caitlin Meyer a récolté neuf passes décisives et sept points pour Princeton (4-9).

Sandwich déf. Earlville 20-25, 25-15, 25-14 : Nevaeh Sansone a récolté 20 récupérations, six attaques décisives, cinq points et deux as lundi alors que les Red Raiders ont perdu un match hors conférence lundi à Sandwich.

Brooklyn Guelde a récolté 16 passes pour Earlville (7-6).

GOLF FILLES

À Coal Valley : St. Bede a réussi un 230 pour terminer deuxième dans un triangulaire de la Conférence de Three Rivers au Oakwood Country Club.

Orion a gagné avec un 210, tandis qu’Erie-Prophetstown a cardé un 248.

Gianna Grivetti a tiré un 46 pour St. Bede, tandis qu’Erin Dove a ajouté un 56.

GOLF GARÇONS

A Chabbona : Earlville a réussi un 431 pour se classer cinquième au tournoi de conférence Little Ten lundi au Indian Oaks Country Club.

Ryan Browder a mené les Red Raiders avec un 94, suivi de Joseph Jungles (111), Easton Fruit (113) et Grady Harp (119).

TENNIS FILLES

Sterling 4, Princeton 1 : Les Tigresses ont perdu lundi en Sterling.

RÉSULTATS DU DIMANCHE

FOOTBALL MASCULIN

Sud-ouest de l’Illinois 3, IVCC 1 : Bahle Madè a marqué un but sur une passe décisive de Tyrese Baijnath alors que les Eagles sont tombés lors d’un match hors conférence à La Salle.

Colin Hart a effectué 11 arrêts pour IVCC (6-3).

TENNIS FÉMININ

McHenry 5, IVCC 4 : Kyleigh Olszewski et Olivia Woods ont chacune remporté un match en simple et aidé une équipe de double à remporter la victoire alors que les Eagles ont échoué à Algonquin.

Olszewski a gagné 6-0, 6-3 au simple n ° 1 et a fait équipe avec Maddie McGunnigal pour gagner 6-3, 6-1 au double n ° 2, tandis que Woods a remporté une victoire 6-2, 6-1 au n ° 3 simples et jumelé avec Brianna Strehl pour remporter une victoire 6-4, 6-3 au n ° 1 en double.

RÉSULTAT DU SAMEDI

SOFTBALL ÉLEVÉ JUNIOR

Peru Catholic 6, Trinity Catholic 1 (9 auberge): Peru Catholic a gagné un voyage au tournoi d’État IESA Class 1A avec une victoire sur Trinity Catholic dans le championnat de section B.

Peru Catholic (11-4) affrontera Paris Crestwood (17-2) à 11h30 vendredi en quarts de finale d’État à Champion Fields en Normal.