Bilan sportif de NewsTribune du lundi 17 octobre 2022

Jayden Dyke a abattu six attaques décisives lundi pour aider l’équipe de volley-ball La Salle-Pérou à remporter une victoire 25-21, 25-18 contre Sterling lors d’un match hors conférence à La Salle.

Addison Urbanski a récolté 12 passes décisives et 10 points pour LP (20-11), tandis que Broolyn Ficek a récolté neuf points et neuf récupérations et Olivia Shetterly a ajouté quatre attaques décisives et deux blocs.

L’entraîneur du LP, Mark Haberkorn, compte désormais 999 victoires en carrière. Il visera la victoire d’étape no 1000 à 18 h mardi à Ottawa.

NATATION FILLES

Chez Morrison : La Salle-Pérou/Ottawa a remporté une rencontre à trois équipes lundi, récoltant 523 points pour battre Clinton, Iowa, (346) et Morrison (346).

Le quatuor composé d’Evvie Jeppson, Addy Nance, Lily Mustered et Clara Guglielmetti a remporté le relais 400 verges style libre en 4:20.92.

Nance a remporté le 500 m libre (5: 54,01), Jeppson a remporté le 50 m libre (28,24) et Guglielmetti a remporté le 200 m libre (2: 19,36).

Chez Aurore : La Salle-Pérou/Ottawa s’est classé 12e parmi 13 équipes au Metea Valley Invitational samedi.

Les Cavaliers ont obtenu deux septièmes places – Mikenna DeSpain, Mustered, Jeppson et Lily Miller au relais 200 QN en 2: 12,2 et Nance, Mustered, DeSpain et Jeppson au relais 200 libre en 1: 56,25.