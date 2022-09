L’équipe de volley-ball de St. Bede a battu Princeton, 25-23, 25-23, lors d’un match de la division Est de la conférence Three Rivers lundi à Princeton.

Pour St. Bede (4-7, 2-1 TRC East), Amanda Wocjik a récolté 21 passes décisives et deux attaques décisives, Ella Hermes a récolté huit récupérations et Emily Robbins a récolté sept attaques décisives et cinq récupérations.

Natasha Faber-Fox a récolté 10 passes décisives, neuf points et cinq récupérations pour les Tigresses (3-7, 2-1 TRC East), tandis qu’Olivia Gartin a ajouté sept attaques décisives, quatre points et un as.

Le comté de Putnam a vaincu. Salle, 25-13, 25-18 : Tori Balma a récolté 19 passes décisives, six attaques décisives, trois récupérations et un as lundi pour aider les Panthers à une victoire hors conférence contre les Red Devils à Granville.

Ava Hatton a réussi 12 attaques décisives, six récupérations, six points et un bloc pour PC (8-4), tandis que Maggie Richetta a ajouté neuf points et sept attaques décisives.

Earlville bat. Cœur d’orignal, 30-28, 25-12 : Mady Olson et Nevaeh Sansone ont réussi cinq attaques décisives chaque lundi alors que les Red Raiders remportaient un match hors conférence à Earlville.

Brooklyn Guelde a obtenu neuf passes décisives pour Earlville.

Yorkville bat. La Salle-Pérou, 25-14, 25-15 : Marissa Sanchez a eu sept récupérations alors que les Cavaliers sont tombés lors d’un match hors conférence lundi à Yorkville.

Addison Urbanski a ajouté huit points et deux as pour LP.

GOLF FILLES

La Salle-Pérou 167, Sandwich 185 : Avah Moriarty a tiré un 50 pour remporter les honneurs de médaillés pour les Cavaliers au parcours de golf Edgebrook à Sandwich.

Allie Thome a ajouté un 51 pour LP. Les deux équipes n’avaient que trois golfeurs.

Chez Pontiac : Audrey Haugens de Fieldcrest a tiré un 96 pour se classer 15e au Pontiac Invitational lundi au Wolf Creek Golf Course.

Les Knights ont cardé un 448 pour se classer huitième parmi les 12 équipes.

GOLF GARÇONS

Henry-Senachwine 186, Sénèque 200 : Ayden Malavolti a tiré un 43 lundi pour remporter les honneurs de médaillé alors que les Mallards ont remporté un match de la Conférence des trois comtés au Edgewood Park Golf Club à McNabb.

Carson Rowe (44), Jacob Miller (48) et Lance Kiesewetter (51) ont également marqué pour Henry.

Chez Léna : Wes Wilson, de la coopérative Amboy, a tiré un 37 pour remporter les honneurs de médaillé lors d’un lundi triangulaire au Coach’s Golf & Grill.

Hayden Wittenauer a ajouté un 44 pour les Clippers, qui n’avaient pas d’équipe complète.

FOOTBALL GARÇONS

Earlville 4, DePue-Hall 3 : Diego Vazquez a marqué trois buts lundi pour mener les Red Raiders à une victoire de la Little Ten Conference à Earlville.

Ryan Browder a inscrit un but et une passe pour Earlville, tandis que Griffin Cook a récolté deux passes.

Francisco Moreno, Gabriel Cano et Osvaldo Morales ont chacun marqué pour les Little Giants, tandis que Juan Raya a effectué 12 arrêts.

Yorkville 3, Mendota 1 : Izaiah Nanez a marqué un but alors que les Troyens ont perdu un match hors conférence lundi à Yorkville.

Mendota a une fiche de 11-2.

VOLLEY-BALL FÉMININ

Elgin déf. CCIV, 17-25, 25-19, 25-22, 25-21 : Grace Landers a récolté 18 passes et 11 récupérations lundi alors que les Eagles ont perdu un match hors conférence à Elgin.

Ella Sibert a inscrit 10 kills pour IVCC (1-9).