Ella Thacker a récolté 13 récupérations, huit points et huit attaques décisives jeudi pour aider l’équipe de volley-ball de Bureau Valley à remporter une victoire de 25-12, 26-28, 25-17 contre Kewanee lors d’un match de la division Est de la conférence Three Rivers à Manlius.

Keely Lawson a récolté neuf attaques décisives, huit récupérations et six points pour BV (5-10, 2-1 TRC East), tandis que Kate Salisbury a ajouté 25 passes, 10 récupérations et deux blocs.

Le comté de Putnam a vaincu. Galva : Maggie Richetta a récolté huit points, cinq as, cinq attaques décisives et cinq récupérations jeudi pour aider les Panthers à remporter une victoire hors conférence à Granville.

Ava Hatton a réussi six attaques décisives, six points, deux as, cinq récupérations et deux blocs pour PC (7-4), tandis que Megan Wasilewski a ajouté 15 points, deux as et 12 passes.

Earlville bat. Somonauk 25-18, 25-16 : Mady Olson a récolté 11 récupérations, sept points et deux attaques décisives jeudi pour aider les Red Raiders à remporter une victoire dans la Little Ten Conference à Somonauk.

Nevaeh Sansone a inscrit 10 attaques décisives pour Earlville (6-3, 3-0).

Henry-Senachwine bat. Lowpoint-Washburn 25-15, 25-23 : Catherine Miller a récolté six passes et trois as jeudi pour aider les Mallards à remporter une victoire de la Tri-County Conference à Henry.

Talur Homman a ajouté huit attaques décisives pour Henry (4-4, 2-1 TCC).

Fieldcrest a vaincu. Heyworth 25-15, 25-10 : Allie Wiesenhofer a réussi 11 attaques décisives et a servi quatre as jeudi alors que les Knights ont remporté un match de la conférence Heart of Illinois à Minonk.

Kaitlyn White a récolté 14 passes décisives pour Fieldcrest (9-0, 3-0 HOIC), tandis que Zoey Dye a ajouté six attaques décisives.

Indian Creek déf. La Moille 25-16, 25-9 : Les Lions ont perdu un match de la Little Ten Conference jeudi à Shabbona.

GOLF FILLES

La Salle-Pérou 232, Sterling 271 : Allie Thome a tiré un 46 pour remporter les honneurs de médaillé alors que les Cavaliers ont remporté une victoire hors conférence au parcours de golf Oak Ridge de Senica à La Salle.

Avah Moriarty a cardé un 52 pour LP, tandis que Maddie VanZuiden a ajouté un 59.

NATATION FILLES

Byron 129, La Salle-Pérou/Ottawa 52 : Lily Mustered, Evelyn Clayton, Addy Nance et Clara Guglielmetti se sont chacune classées deuxièmes lors d’une épreuve jeudi alors que les Cavaliers sont tombés à Byron.

Mustered a terminé deuxième du 200 verges libre (2:23,94), Clayton a terminé deuxième du 200 m quatre nages individuel (2:26,51), Nance a terminé deuxième du 500 m libre (5:56,82) et Guglielmetti a terminé deuxième du 100 m quatre nages. style libre (59.76).

GOLF GARÇONS

Chez Mendota : Brendan Pillion a réussi un 36 jeudi pour mener St. Bede à une victoire dans une triangulaire de la Conférence de Three Rivers au Mendota Golf Club.

Les Bruins ont récolté un 160 pour battre Mendota (172) et Morrison (224).

Jake Delaney a tiré un 37 pour St. Bede, tandis que Logan Potthoff avait un 43 et Luke Tunnell a ajouté un 44.

Owen Aughenbaugh a mené les Trojans avec un 37. Pour compléter les scores de Mendota, Clay Buffington (42), Brody Hartt (43) et Dominik Stamberger (50).

A Princeton : Jarrett Carr a tiré un 38 jeudi pour remporter les honneurs des médaillés et aider Princeton à gagner dans un triangulaire de la Conférence de Three Rivers au parcours de golf de Wyaton Hills.

Les Tigers ont cardé un 160 pour battre Bureau Valley (176) et Orion (207).

Jaden Eggers et Karter Patterson avaient chacun un 40 pour Princeton, tandis que Jordan Reinhardt a ajouté un 42.

Collin Stabler a tiré un 40 pour mener le Storm, tandis que Parker Stier et Seth Spratt avaient chacun un 44 et Wyatt Novotny a ajouté un 46.

FOOTBALL GARÇONS

IMSA 5, Earlville 0 : Garrett Cook a effectué 11 arrêts alors que les Red Raiders ont perdu un match de la Little Ten Conference jeudi à Earlville.

Somonauk 8, Princeton 2 : Les Tigers ont perdu un match hors conférence jeudi à Princeton.

FOOTBALL FÉMININ

Kishwaukee 2, IVCC 1 : Isabella Lambert a marqué un but sur une passe de Lydia Huey alors que les Eagles ont perdu un match de la Arrowhead Conference jeudi à Malte.