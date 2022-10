Bilan sportif de NewsTribune du jeudi 6 octobre 2022

Clara Guglielmetti et Addy Nance ont chacune remporté deux épreuves individuelles et ont nagé sur une paire de relais gagnants jeudi pour aider l’équipe de natation féminine La Salle-Pérou/Ottawa à une victoire de 59-35 sur Morris à La Salle.

Guglielmetti a remporté le 50 verges nage libre (26,7 secondes) et le 100 m nage libre (59,52), tandis que Nance a remporté le 200 m nage libre (2: 12,44) et le 100 m dos (1: 12,53).

Guglielmetti et Nance ont fait équipe avec Kailey Goetsch et Evvie Jeppson pour remporter le relais 200 m libre (1: 53,98), Guglielmetti a nagé avec Goetsch, Lily Miller et Lily Mustered pour remporter le relais 200 m quatre nages (2: 10,39), et Nance a fait équipe avec Miller, Jeppson et Evelyn Clayton pour remporter le relais 400 m libre (4:22,49).

Goetsch a également remporté le 200 m QNI (2:38,39), Mustered a remporté le 100 m papillon (1:14,2) et Miller a remporté le 500 m libre (6:26,21).

VOLLEY-BALL

La Salle-Pérou bat. Plan 25-17, 25-18 : Brooklyn Ficek a récolté 14 récupérations, 14 points et trois as jeudi alors que les Cavaliers ont remporté une victoire de la Conférence Interstate 8 à Plano.

Camryn Piscia a réussi quatre attaques décisives et trois blocs pour LP (10-10, 5-5 I8), tandis que Katie Sowers a ajouté 11 passes décisives et neuf points.

Mendota a vaincu. Princeton 21-25, 25-22, 25-17 : Katie Jenner a récolté 21 passes décisives, six récupérations et un as pour aider les Spikers à remporter la victoire de la division Est de la conférence Three Rivers à Mendota.

Kirby Bond a réussi 10 attaques décisives, deux récupérations et un bloc pour Mendota (6-13-2, 4-6 TRC Est), tandis que Lily Leifheit a ajouté 13 récupérations et un as.

Olivia Gartin a réussi 13 attaques décisives pour aller avec trois récupérations et un bloc pour les Tigresses (9-15, 7-3), tandis que Natasha Faber-Fox a récolté 23 passes, cinq points et trois récupérations.

Henry-Senachwine bat. Midland 25-15, 25-7 : Kaitlyn Anderson a récolté 15 passes décisives et un bloc jeudi pour aider les Mallards à remporter la victoire de la Tri-County Conference à Varna.

Abbie Stanbary a abattu huit attaques décisives pour Henry (13-10, 4-2 TCC), tandis que Mikayla Frawley a ajouté neuf récupérations.

Bureau Valley bat. Kewanee 25-18, 25-19 : Kate Salisbury a récolté 19 passes décisives, six attaques décisives, quatre récupérations et quatre points alors que le Storm a remporté une victoire de la division Est de la conférence Three Rivers jeudi à Kewanee.

Ella Thacker a réussi sept attaques décisives et quatre récupérations pour BV (10-18, 5-4 TRC Est), tandis que Keely Lawson a ajouté six récupérations, quatre blocs et quatre points.

Marquette a vaincu. Comté de Putnam 25-19, 25-21 : Tori Balma a récolté 14 passes décisives, trois attaques décisives et un as jeudi alors que les Panthers ont perdu un match de la Conférence des trois comtés à Granville.

Maggie Richetta a ajouté neuf attaques décisives pour PC (12-9-3, 3-3 TCC).

FOOTBALL GARÇONS

Mendota 4: Rochelle 1: Johnathan Cortez, Johan Cortez, Jasiel Watson et Rafael Romero ont chacun marqué un but lors de la victoire des Troyens jeudi à Mendota.

La Salle-Pérou 2, Sterling 2 : Les Cavaliers ont affronté les Golden Warriors pour un match nul lors d’un match hors conférence jeudi à Sterling.

Chez Hinckley : Earlville a perdu 5-1 contre Serena lors du match pour la troisième place du tournoi de conférence Little Ten jeudi à Hinckley-Big Rock.

DePue-Hall a perdu 3-2 contre H-BR lors de la finale de consolation.

TENNIS FILLES

St. Bede 4, Kewanee 1 : Les Bruins ont balayé l’action du double jeudi pour remporter une victoire à Kewanee.

En double, Alyssa Engels et Kristal De La Torre ont gagné 6-4, 6-1 au n ° 1, Brianna Torres et Mia Morrow ont remporté une victoire 6-4, 6-4 au n ° 2, et Allysa Schirz et Ella Engelhaupt étaient 6-7, 7-6, 10-8 gagnants au n ° 3.

Morgan Nawa a gagné 6-2, 6-0 en simple n ° 1.