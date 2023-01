Bilan sportif de NewsTribune du jeudi 5 janvier 2023

Ava Hatton a récolté 26 points jeudi pour mener l’équipe féminine de basketball du comté de Putnam à une victoire de 38-32 contre Roanoke-Benson lors d’un match de la Tri-County Conference à Roanoke.

Les Panthers (14-7) ont surmonté un déficit de 13 points en seconde période.

La Salle-Pérou 48, Mendota 16 : Brooklyn Ficek a marqué 15 points jeudi alors que les Cavaliers remportaient une victoire hors conférence à La Salle.

Olivia Shetterly et Jasmine Garmin ont chacune ajouté sept points pour LP.

Salle 39, Kewanee 32 : Promise Giacometti a marqué 16 points jeudi pour aider les Red Devils à remporter la victoire de la division Est de la conférence Three Rivers à Spring Valley.

Toni Newton a ajouté 11 points pour Hall (9-6, 4-1 TRC East).

Princeton 63, Newman 36 : Camryn Driscoll a marqué 24 points et a réussi cinq interceptions jeudi alors que les Tigresses ont remporté une victoire de la division Est de la conférence Three Rivers en Sterling.

Olivia Gartin a ajouté 11 points et trois interceptions pour Princeton.

Fieldcrest 53, LeRoy 24 : Ashlyn May a marqué 23 points jeudi pour mener les Knights à une victoire de la conférence Heart of Illinois à LeRoy.

Macy Gochanour a récolté 13 points pour les Knights (17-1, 7-0 HOIC), qui ont dominé les Panthers 22-6 au troisième quart pour porter une avance de trois points à la mi-temps à 16 points.

Henry-Senachwine/Lowpoint-Washburn 35, Dwight 34 : Les Mallards ont utilisé un 3 points et un lancer franc dans la dernière minute pour remporter une victoire de la Conférence des trois comtés jeudi à Dwight.

Somonauk 60, Earlville 36 : Madyson Olson a récolté 15 points, sept interceptions et quatre passes décisives jeudi alors que les Red Raiders ont perdu un match de la Little Ten Conference à Somonauk.

Nevaeh Sansone a ajouté 14 points et six rebonds pour Earlville (6-11, 2-2 LTC).

QUILLES MIXTES

Chez Mendota : Clay Buffington a lancé une série de 654 jeudi pour aider Mendota à remporter une victoire de 3 550 à 3 361 contre La Salle-Pérou dans un match hors conférence.

Landon Bauer a lancé une série de 617 pour les Trojans, tandis qu’Alex Holland a ajouté une série de 600.

Dans le match des filles, Christine Ricci a lancé une série de 596 pour aider LP à une victoire de 3 169-2 363, tandis que Makenzie Hamilton a ajouté une série de 568 pour les Cavaliers.

Au Pérou : Aubree Acuncius a lancé une série de 558 pour aider les filles de St. Bede à une victoire de 2 647-2 013 sur Streator.

Madelyn Torrance a ajouté une série de 479 pour les Bruins.

Dans le match des garçons, Trayger Davis a lancé une série de 583 alors que les Bruins ont perdu 2 869-2 721.

NATATION GARÇONS

La Salle-Pérou/Ottawa 65, Peoria Notre Dame 23 : Brian Lowery, Jonathon Neu, Chris Lowery et Owen Phillips ont remporté une paire de relais jeudi alors que les Cavaliers ont remporté une victoire.

Le quatuor a remporté le relais 400 verges style libre en 3:35,5 et le relais 200 m libre en 1:36,32.

Brian Lowery a remporté le 200 m libre (2:01.66) et le 100 m papillon (1:00.8), Chris Lowery a remporté le 50 m libre (23.66) et le 100 m brasse (1:08.99), Owen Phillips a remporté le 200 m QNI (2: 10.35) et le 100 m dos (1:00.3) et Neu a remporté le 100 m libre (54.12).

LUTTE

Rockridge 60, Mendota 12 : Les Troyens ont perdu jeudi à Mendota.

BASKET-BALL HOMME

IVCC 61, vallée de Sauk 54 : Vijay Wallace a marqué 16 points jeudi pour aider les Eagles à remporter la victoire de la Arrowhead Conference à Oglesby.

DeAndre Nobles a obtenu 13 points pour IVCC, tandis que Dakota Deverteuil a ajouté 11 points.

BASKET-BALL FÉMININ

Sauk Valley 72, IVCC 63 : Jenisis Greening et Natali ont marqué 14 points chaque jeudi alors que les Eagles ont perdu un match de la Arrowhead Conference à Oglesby.

Sophie Harris et Elizabeth Browder ont ajouté 11 points chacune pour IVCC.