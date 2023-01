Bilan sportif de NewsTribune du jeudi 26 janvier 2023

L’équipe féminine de basket-ball de Mendota a battu Newman de 13 points au quatrième quart jeudi pour remporter une victoire de 45-34 lors d’un match de la division Est de la conférence de Three Rivers à Mendota pour interrompre une séquence de 11 défaites consécutives.

Reanna Brant a connu une grosse soirée avec 20 points, 15 rebonds, trois blocs, deux interceptions et deux passes décisives, tandis que Kate Jenner a ajouté 10 points et quatre interceptions pour Mendota, qui avait perdu contre les Comets deux fois plus tôt cette saison.

Fieldcrest 55, Trémont 52 : Les Knights ont battu les Turks 17-13 au troisième quart pour prendre le contrôle, puis l’ont fait se battre pour une victoire de la conférence Heart of Illinois à Minonk.

Ashlyn May a récolté 17 points, Kaitlin White en a eu 14 et Carolyn Megow en a ajouté 13 pour les Knights (22-3 au total, 10-1 HOIC).

Fieldcrest revient à l’action à 14 heures samedi à domicile contre Peotone (23-0).

Marquette 43, Henry-Senachwine/Lowpoint-Washburn 18: Les Mallards ont perdu un match de la Tri-County Conference à Henry.

Kewanee 52, Saint-Bède 50 : Les Bruins se sont ralliés à un déficit de 17 points pour égaliser le match, mais ont perdu lors d’un match de la division Est de la conférence Three Rivers au Pérou.

Ali Bosnich a marqué 17 points et capté huit rebonds pour St. Bede, tandis que Lily Bosnich a ajouté 12 points, quatre rebonds et trois interceptions.

Orion 49, Salle 33 : Les Red Devils ont abandonné un crossover de la Conférence de Three Rivers à Spring Valley.

Garçons nageant

Byron 51, La Salle-Pérou/Ottawa 41 : Owen Phillips a remporté deux épreuves individuelles et a nagé sur un relais gagnant jeudi, mais les Cavaliers ont échoué à La Salle.

Phillips a remporté le 50 verges style libre en 23,01 secondes et le 100 m libre en 50,42 secondes.

Il a également fait équipe avec Jonathon Neu, Andrew Gritt et Bo Weitl pour remporter le relais 200 m libre en 1:45,09.

Basket-ball garçons

Comté de Putnam 53, Forêt 24: Au Tournoi Tri-County Conference de Granville, les Panthers entrent dans le championnat consolation avec la victoire.

Wyatt Grimshaw a marqué 13 points et Jackson McDonald et Austin Mattingly en ont eu 12 chacun pour PC.

Lors du premier match jeudi, Midland a battu Lowpoint-Washburn 57-43 pour se qualifier pour la finale de consolation contre les Panthers.

Lutte

A La Rochelle : Princeton a partagé une paire de duels, battant Amboy 64-6 avant de perdre 45-32 contre Rochelle.

Augustus Swanson a gagné par décision et chute, Carlos Benavidez a enregistré une chute et une chute technique et Casey Etheridge a gagné par décision majeure et chute pour les Tigers.

Quilles de filles

La Salle-Pérou 3 066, Yorkville 2 269 : Christine Ricci a lancé une série de 567 pour aider les Cavaliers à une victoire hors conférence à Yorkville.

Kamryn Oscepinski a ajouté une série 537 pour LP.