Bilan sportif de NewsTribune du jeudi 25 août

Les équipes de tennis féminines de La Salle-Pérou ont balayé une paire de matchs hors conférence jeudi à La Salle.

Les Cavaliers ont battu St. Bede 5-0 et Mendota 5-0.

Contre Mendota, Carlie Miller a gagné 6-0, 6-0 en simple n ° 1, tandis qu’Ava Lannen a remporté une victoire de -0, 6-1 en simple n ° 2.

En double, Kaylie Reese et Izzy Pohar ont remporté 6-2, 7-6 au n ° 1, Emmie Hachenberger et Rylee Waite ont gagné 6-2, 6-1 au n ° 2 et Elena Leone et Kylee Halm ont obtenu un 6-3 , victoire 6-1 au n ° 3.

Les Cavs ont mélangé l’alignement contre les Bruins avec Hachenberger gagnant 6-1, 6-1 en simple n ° 1 et Reese remportant une victoire 6-1, 6-1 en simple n ° 2.

Lannen et Miller ont remporté une victoire 6-0, 6-0 au n° 1 en double, Haln et Leone ont été 6-0, 6-1 vainqueurs au n° 2 et Waite et Bri Keiten ont gagné 6-2, 7-5 au n° 3.

Jeudi également, Mendota a battu St. Bede 5-0.

Talya Schwaegerman a gagné 6-4, 7-6 en simple n ° 1, tandis qu’Ella Lewis a remporté une victoire 6-0, 6-0 en simple n ° 2.

En double, Isabella Escatel et Alexis Finley ont remporté une victoire de 6-3, 6-2 au premier rang ; Karli Miars et Julia Krueger ont gagné 6-3, 6-2 au n ° 2 et Mariah Figueroa et Natalia Salinas ont été gagnantes 6-3, 6-3 au n ° 3.

Ottawa 5, Princeton 0 : Les Tigresses ont été balayées jeudi à Ottawa.

VOLLEY-BALL

El Paso-Gridley bat. Saint Bède 25-18, 25-17 : Les Bruins ont perdu un match hors conférence jeudi à El Paso.

Marquette a vaincu. Henry-Senachwine 25-15, 25-23 : Kaitlyn Anderson a réussi six attaques décisives, quatre passes décisives et un bloc jeudi alors que les Mallards ont perdu un match de la Tri-County Conference à Henry.

Lauren Harbison a ajouté neuf récupérations pour Henry (2-1 au total, 1-1 TCC).

Serena a vaincu. Salles 25-15, 25-17 : Les Red Devils ont perdu un match hors conférence jeudi à Spring Valley.

Annawan bat. Bureau Vallée 25-17, 21-25, 25-19 : Kate Salisbury a obtenu sept passes décisives, cinq attaques décisives et trois récupérations alors que le Storm a perdu un match hors conférence jeudi à Annawan.

Keely Lawson a ajouté 13 points, sept as, trois récupérations, deux blocs et deux attaques décisives pour BV.

GOLF GARÇONS

A La Rochelle : Cal Strouss a tiré un 42 jeudi pour aider Mendota à remporter la victoire dans un triangle hors conférence au Fairways Golf Course.

Les Trojans ont cardé un 179 pour battre Rochelle (184) et Amboy-LaMoille (197).

Owen Aughenbaugh (43), Brody Hartt (47) et Drake Dennis (47) ont également marqué pour MHS.

Wes Wilson d’Amboy a été le médaillé avec un 38. Hayden Wittenauer (40), Carson Barlow (55) et Logan O’Brien (64) ont complété le score des Clippers.

À Elburn : Coleman Rundle a tiré un 38 jeudi alors que La Salle-Pérou a terminé troisième d’un triangle de la Conférence Interstate 8 au parcours de golf de Hughes Creek.

Les Cavaliers ont réussi un 174 pour terminer derrière Ottawa (159) et Kaneland (169).

Carter Fenza (41), Michael Milota (46) et Jon Milota (49) ont également marqué pour LP.

Chez Edelstein : Jaden Eggers et Karter Patterson ont chacun eu un 41 jeudi alors que Princeton a terminé troisième dans un triangle hors conférence au Arrowhead Golf Course.

Les Tigres ont cardé un 172 pour terminer derrière Peoria Christian (161) et IVC (166).

Luke Smith avait un 44 et Tyson Phillips a ajouté un 46 pour PHS.

GOLF FILLES

Bureau Valley 200, Saint-Bède 216 : Callie Schoff a inscrit un 48 jeudi pour aider le Storm à remporter la victoire de la conférence Three Rivers au parcours de golf Hidden Lake à Sheffield.

Mattie Michlig (49), Cassidy Peterson (51) et Layne Sproston (52) ont également marqué pour BV.

Gianna Grivetti de St. Bede a été la médaillée avec un 40, tandis qu’Erin Dove (51), Breanna Martinez (61) et Aleah Espel (64) ont complété les scores des Bruins.

A Princeton : Fieldcrest a cardé un 220 et Princeton a eu un 223 pour se classer respectivement deuxième et troisième lors d’un jeudi triangulaire au parcours de golf de Wyaton Hills.

Ottawa a gagné avec un 217.

FOOTBALL GARÇONS

Morris 6, DePue-Hall 1 : Les Little Giants ont perdu un match hors conférence jeudi.

Ottawa 5, Princeton 1 : Les Tigers ont échoué jeudi lors d’un match hors conférence à Princeton.

CROSS-COUNTRY MIXTE

Chez Kewanee : Greyson Marincic de St. Bede (21:03) et Nathan Husser (21:57) se sont classés respectivement troisième et quatrième, jeudi, au Baker Park Golf Course.

Chez les filles, Macy Zeglis a mené les Bruins en terminant cinquième en 27:22.

À Kingston : Anthony Kelson de Mendota a couru 17:34 jeudi pour se classer huitième individuellement alors que les Trojans ont terminé troisièmes dans une rencontre à quatre équipes.

Kody Chase a terminé 13e en 19:43 pour MHS.

Chez les filles, Anna Valdes a mené les Trojans en terminant 27e en 31:16. MHS n’avait pas de score d’équipe.

VOLLEY-BALL FÉMININ

Joliet déf. IVCC 25-10, 25-16, 25-23 : Erica Antle a récolté 17 passes décisives et huit récupérations jeudi alors que les Eagles ont subi une défaite hors conférence à Oglesby.

Ella Sibert a ajouté neuf attaques décisives et un blocage pour IVCC (1-5).