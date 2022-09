Bilan sportif de NewsTribune du jeudi 22 septembre 2022

Coleman Rundle a inscrit un 36 jeudi pour remporter les honneurs de médaillé et mener La Salle-Pérou à une victoire de 157-189 sur l’IMSA au Fox Bend Golf Course à Oswego.

Drake Hawthorne (39), Jon Milota (40) et Noah Rietgraf (41) ont également marqué pour LP.

Ottawa 170, Mendota 177 : Owen Aughenbaugh a tiré un 42 jeudi alors que les Troyens ont perdu un match hors conférence au Mendota Golf Club.

Brody Hartt (43), Drake Dennis (45) et Braden McPheeters (47) ont complété les scores des Troyens.

VOLLEY-BALL

Le comté de Putnam a vaincu. Midland 25-8, 25-15 : Tori Balma a récolté 14 passes, neuf points, quatre attaques décisives et un as alors que les Panthers ont remporté une victoire de la Conférence des trois comtés jeudi à Granville.

Maggie Richetta a réussi 11 attaques décisives pour le comté de Putnam (10-5, 3-1), tandis qu’Ava Hatton a contribué huit attaques décisives, cinq récupérations, six points et trois as.

Henry-Senachwine bat. Roanoke-Benson 14-25, 25-14, 25-20 : Talur Homann a abattu 11 attaques décisives jeudi pour aider les Mallards à remporter une victoire de la Tri-County Conference à Henry.

Lauren Harbison a récolté 15 passes décisives et trois as pour Henry (11-8, 3-1 TCC), tandis que Gabriella Garcia a récolté 21 récupérations.

Earlville bat. Hinckley-Big Rock 25-16, 25-19 : Brooklyn Guelde a récolté 10 passes et 10 points jeudi pour aider les Red Raiders à remporter la victoire de la Little Ten Conference à Earlville.

Mady Olson a récolté neuf points, deux as et six attaques décisives pour Earlville, tandis que Hannah Pfaff a ajouté quatre attaques décisives.

Tri-Valley déf. Fieldcrest 25-22, 25-20 : Les Knights ont subi leur première défaite de la saison jeudi lors d’un match de la conférence Heart of Illinois à Downs.

Kewanee a vaincu. Mendota 25-14, 25-15 : Les Spikers ont perdu un match de la division Est de la conférence Three Rivers à Mendota.

Serena a vaincu. La Moille 25-8, 25-15 : Les Lions ont perdu un match de conférence Little Ten jeudi à LaMoille.

CROSS-COUNTRY MIXTE

À Ottawa : Erik Garcia a couru 18:05 jeudi pour remporter le titre individuel et mener La Salle-Pérou à une victoire de 28-29 contre Ottawa au parc Catlin à Ottawa.

Griffin Hammers (19:03) et Braylin Bond (19:06) se sont respectivement classés quatrième et cinquième pour les Cavaliers.

Chez les filles, Ottawa a battu LP 17-44.

Anya De La Luz a mené les Cavs en terminant quatrième en 22:37.

GOLF FILLES

Kaneland 172, La Salle-Pérou 234 : Avah Moriarty a tiré un 44 jeudi alors que les Cavaliers ont perdu un match de la Conférence Interstate 8 au parcours de golf Oak Ridge de Senica à La Salle.

Allie Thome a ajouté un 45 pour LP.

FOOTBALL GARÇONS

Plan 3, Earlville 1 : Griffin Cook a marqué sur une passe décisive de Trenton Fruit alors que les Red Raiders ont perdu un match hors conférence jeudi à Plano.

TENNIS FILLES

Ottawa 5, Mendota 0 : Les Trojans ont été blanchis jeudi à Mendota.