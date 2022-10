Bilan sportif de NewsTribune du jeudi 20 octobre 2022

Les trois participants de La Salle-Pérou au tournoi de tennis d’État IHSA de classe 1A ont été éliminés lors de la première journée d’action jeudi.

Carlie Miller a remporté son match d’ouverture 6-3, 6-0 contre Marta Fito de Woodstock.

Au deuxième tour, Miller a perdu 6-1, 6-1 contre Meredith Garcia de St. Viator. Elle a été éliminée du tournoi avec une défaite de 6-3, 7-5 contre Layden Almer de Nazaeth lors d’un match de consolation au deuxième tour.

Ava Lannen et Emmie Hachenberger ont perdu 6-0, 6-0 contre Addison et Noelle Lanton de l’Elgin Academy au premier tour.

Le duo a rebondi avec une victoire de 7-5, 6-3 sur Elise Destasio et Julia Kagan de Chatham Glenwood lors d’un match de consolation au premier tour avant de perdre 6-2, 6-2 contre Audery Litfin et Jillian Paulson de la Wheaton Academy au deuxième tour. de la tranche de consolation pour voir leur saison s’achever.

Izzy Pohar et Kaylie Reese ont perdu leurs deux premiers matchs – 6-1, 6-2 contre Ally McCarthy et Callie Streitz de Joliet Catholic, et 6-2, 6-1 contre Ava Cammon et Kathryn Jennings de Flora.

VOLLEY-BALL

La Salle-Pérou bat. Sandwich, 25-18, 25-21 : Addison Urbanski a récolté 13 passes décisives, sept récupérations et cinq blocs jeudi alors que les Cavaliers ont remporté une victoire de la Conférence Interstate 8 à Sandwich.

Katie Sowers a récolté 10 passes décisives, 10 récupérations et six attaques décisives, tandis que Brook Ficek a ajouté neuf points et sept récupérations pour les Cavs (22-11, 8-5 I8), qui ont prolongé leur séquence de victoires à 11 matchs.

Saint Bède bat. Ridgewood 23-25, 25-8, 25-21 : Les Bruins ont remporté une victoire hors conférence lors de leur finale de saison régulière jeudi à Cambridge.

Chez Mackinaw : Fieldcrest, tête de série no 4, a battu El Paso-Gridley, no 5, en quarts de finale du tournoi de conférence McLean County / Heart of Illinois, jeudi, avant de perdre contre Tri-Valley, no 1, en demi-finale.

Les Knights affronteront le numéro 3 Tremont dans le match pour la troisième place à 18 h samedi.