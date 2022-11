Bilan sportif de NewsTribune du jeudi 17 novembre 2022

Karly Reel a marqué 13 points et capté 11 rebonds jeudi pour aider l’équipe féminine de basketball de Mendota à remporter une victoire de 45-34 contre West Carroll dans le tournoi Tip-Off de l’Oregon.

Katie Jenner a ajouté 11 points, cinq interceptions, trois passes et trois rebonds pour les Trojans (1-1), qui menaient 18-11 à la mi-temps.

Herscher 39, salle 25 : McKenna Christiansen a marqué 12 points alors que les Red Devils ont perdu lors du tournoi Falcon-Irish Thanksgiving jeudi à Flanagan.

Elgin 51, Earlville 47 : Madyson Olson a marqué 21 points pour accompagner sept rebonds, cinq passes décisives et deux interceptions jeudi alors que les Red Raiders ont échoué au tournoi IMSA.

Nevaeh Sansone a récolté 10 points et huit rebonds pour Earlville, tandis que Natalie Hall a ajouté 10 points et six planches.

QUILLES DE GARÇONS

La Salle-Pérou 3 475, Rock Island 3 137 : Chance Hank a lancé une série de 734 pour mener les Cavaliers à une victoire sans conférence jeudi à Rock Island.

Hank a joué des parties de 255, 240 et 239.

Ethan Picco avait une série 624 pour LP, tandis que Peyton Baker a ajouté un 606.

BASKET-BALL HOMME

Vallée de la Moraine 80, IVCC 75 : Les Eagles ont réduit un déficit de 20 points à trois points et l’IVCC a raté un 3 points en retard qui aurait égalisé le match lors d’une défaite hors conférence jeudi à Oglesby.

Malik Johnson a marqué 20 points pour mener les Eagles (1-6), tandis qu’AJ Lee a ajouté 11 points.

BASKET-BALL FÉMININ

Vallée de la Moraine 77, IVCC 64 : Natali Haynes et Taylor Staton ont chacun marqué 12 points jeudi alors que les Eagles ont perdu dans un match hors conférence à Oglesby.

Kelsey Berchtold a ajouté 10 points pour IVCC (1-4).