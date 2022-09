L’équipe de golf masculine de La Salle-Pérou, dirigée par le médaillé Carter Fenza’s 43, a battu Mendota 180-182 jeudi au Mendota Golf Club. Les Cavaliers ont également compté les scores de Michael Milota (45), Coleman Rundle (46) et Drake Hawthorne (46).

Mendota (12-8) a été rythmé par les 44 d’Owen Aughenbaugh, avec Dominik Stamberger, Cale Strouss et Drake Dennis marquant 46s.

Invitation du comté de Livingston : Les Fieldcrest Knights ont affiché un score d’équipe de 371 pour terminer septième des neuf équipes en compétition au Wolf Creek GC à Pontiac, avec Normal U-High remportant l’épreuve avec un 327.

Lucas Bernardi a tiré un 87 pour terminer à égalité au septième rang pour Fieldcrest, suivi de Blake Ramsey (T17th, 87), Connor Reichman (T32nd, 98) et Nathan Buchanan (T38th, 102).

Volley-ball

La Salle-Pérou bat. Sycomore 25-17, 25-23 : Emma Garretson et Addison Duttlinger ont chacune enregistré cinq attaques décisives en aidant les Cavaliers (7-6, 2-2) à vaincre les Spartans hôtes lors du match de la Conférence Interstate 8.

LP a également vu de solides performances d’Olivia Shelterly (deux blocs), Camryn Piscia (quatre attaques décisives), Addison Urbanski (trois attaques décisives, huit passes décisives, neuf points), Katie Sowers (trois attaques décisives, huit passes décisives, 10 fouilles, 18 points), Marissa Sanchez (10 récupérations) et Taylor Martyn (neuf récupérations, huit points).

Le comté de Putnam a vaincu. Lowpoint-Washburn 25-15, 25-6 : Tori Balma a réussi deux attaques décisives, 14 passes décisives, deux as, 13 points et trois récupérations pour aider à mener les Panthers (9-4, 2-1) à la victoire de la Tri-County Conference contre les Wildcats à Washburn.

Le comté de Putnam a également réalisé de solides efforts de Maggie Richetta (10 attaques décisives, trois récupérations), Avery Moutray (sept attaques décisives, sept points, quatre as, quatre récupérations), Megan Wasilewski (quatre passes décisives, deux as, cinq points) et Ava Hatton (cinq creux, quatre as, sept points, cinq creux).

Sterling Newman bat. Princeton 25-19, 25-20 : Les Tigers de Princeton ont reçu de solides efforts d’Olivia Gartin (cinq attaques décisives), Lily Keutzer (trois attaques décisives, quatre récupérations, cinq points), Miyah Fox (huit récupérations, deux as, huit points), Caitlin Meyer (six récupérations), Ellie Harp ( deux attaques décisives) et Morgan Foes (deux attaques décisives) lors de la défaite de la conférence Three Rivers en Sterling.

Bureau Valley bat. Saint Bède 25-21, 25-27, 25-18 : Le Storm a capturé le match serré en trois sets contre les Bruins en visite.

Kewanee a vaincu. Salles 17-25, 25-20, 25-15 : Les Boilermakers ont rebondi pour dominer les Red Devils en visite dans un match en trois sets.

Hiawatha déf. De Pue 25-19, 25-5: Les Little Giants sont tombés dans le match LTC contre les Hawks à Kirkland.

Fieldcrest a vaincu. Flanagan-Cornell 25-14, 25-21 : Les Knights ont remporté le match en deux sets contre les Falcons hôtes.

Forêt déf. Earlville 25-12, 25-19 : Nevaeh Sansone a récolté cinq attaques décisives, Brooklyn Guelde a récolté quatre attaques décisives et sept passes décisives, et Hannah Pfaff a ajouté 10 récupérations pour Earlville (7-5) lors de la défaite de mercredi dans la campagne Streator.

Golf de filles

Sénèque 217, Saint-Bède 237 : Gianna Gravetti a remporté les honneurs de co-médaillée après avoir cardé un 47 pour les Bruins lors de la défaite contre les Fighting Irish au Creek GC à Morris. St. Bede a également reçu des scores de comptage d’Erin Dove (59), Anna Cyrocki (63) et Aleah Espel (68).

Princeton 235, Érié-Prophetstown 236, Sterling 278 : Les Tigers ont remporté la triangulaire en Sterling, menés par un 55 d’Addie Carr. D’autres scores de comptage pour Princeton ont été enregistrés par Hailee Pembleton (57), Emma Kruse-Carter (58) et Morgan Forristall (65).

Cross-country garçons

La coopérative d’Amboy se classe troisième au Rochelle Invitational : Les Clippers ont terminé derrière le champion DeKalb (30) et Rochelle (61) avec 63 points.

Charlie Dickinson (5e, 18 minutes, 44,4 secondes) et Atticus Horner (6e, 18: 54,5) ont ouvert la voie à Amboy, suivis de Garrett Pertell (13e, 19: 53,6), Kelton Schwamberger (20e, 20: 57,8) et Jaden Haley (21e, 21:05.1) se classant parmi les 25 premiers.

Cross-country filles

Le quatuor d’Amboy tourne bien à La Rochelle: Addison Pertell (11e, 25:59.3), Anna Carlson (12e, 26:01.7), Samantha Nauman (13e, 26:21.2) et Natalie Pratt (26:53.3) ont toutes affiché de solides finitions pour les Clippers.