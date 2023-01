Bilan sportif de NewsTribune du jeudi 12 janvier 2023

L’équipe féminine de basket-ball de Bureau Valley a surmonté un déficit précoce jeudi pour battre Hall 48-38 lors d’un match de la division Est de la conférence Three Rivers à Manlius.

Le Storm tirait de l’arrière 16-8 après un quart-temps, mais a reculé de deux points à la mi-temps avant de battre les Red Devils 26-14 en seconde période.

Kate Salisbury a marqué 17 points et attrapé neuf rebonds pour mener Bureau Valley, tandis que Kate Stoller et Lesleigh Maynard avaient chacune 10 points.

McKenna Christiansen et Promise Giacometti ont marqué neuf points chacun pour les Red Devils.

Earlville 40, Hiawatha 24 : Nevaeh Sansone et Madyson Olson ont combiné pour 38 des 40 points d’Earlville jeudi alors que les Red Raiders ont remporté une victoire de la Little Ten Conference à Earlville.

Sansone avait 27 points, 11 rebonds et six interceptions pour Earlville (8-12), tandis qu’Olson avait 11 points, sept rebonds et six interceptions.

Fieldcrest 69, El Paso-Gridley 38 : Haley Carver a drainé sept points à 3 points en première mi-temps et a terminé avec 23 points jeudi lors d’une victoire de la Conférence Heart of Illinois à Minonk.

Les Knights (18-2, 8-1 HOIC) menaient 28-7 après le premier quart et 52-22 à la mi-temps.

Macy Gochanour a marqué 12 points pour Fieldcrest, tandis qu’Ashlyn May en a ajouté 11.

Sénèque 49, Henry-Senachwine/Lowpoint-Washburn 24 : Les Mallards ont pris du retard 22-8 après le premier quart en route vers une défaite de la Conférence des trois comtés jeudi à Seneca.

BASKET-BALL HOMME

IVCC 67, Highland 62 : Vijay Wallace a marqué 29 points jeudi pour aider les Eagles à remporter la victoire de la Arrowhead Conference à Oglesby.

AJ Lee a ajouté 19 points pour IVCC, qui détient une avance d’un match au classement de la conférence.

BASKET-BALL FÉMININ

IVCC 70, Highland 66 : Sophie Harris a marqué 24 points jeudi pour aider les Eagles à remporter la victoire de la Arrowhead Conference à Oglesby.

Natali Haynes a contribué 17 points pour IVCC.

QUILLES DE FILLES

La Salle-Pérou 2 978, Kaneland 1 828 : Olivia Weber a lancé une série 617 jeudi pour mener les Cavaliers à une victoire de la Conférence Interstate 8 au Pérou.

Christine Ricci a roulé une série 537 pour LP.

Ottawa 2 664, Saint-Bède 2 594 : Madelyn Fabish a lancé une série de 549 jeudi alors que les Bruins sont tombés à Ottawa.

Madelyn Torrance avait une série 491 pour St. Bede.