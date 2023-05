Bilan sportif de NewsTribune du jeudi 11 mai 2023

L’équipe féminine d’athlétisme de Princeton a eu une paire d’athlètes qualifiées pour la rencontre d’État de classe 2A à la section de Galesburg jeudi.

Junior Morgan Foes a avancé dans les deux lancers avec des deuxièmes places au lancer du poids et au disque, avec des lancers de 11,24 mètres et 36,52 mètres.

L’étudiant de première année Camryn Driscoll s’est classé troisième au 400 mètres, mais a obtenu une place d’État en battant la norme de qualification avec un record personnel de 59,52 secondes.

Junior Miyah Fox a raté de peu un voyage pour déclarer au 100 haies avec une troisième place en 16,64 secondes.

Les Tigresses se sont classées septièmes avec 29 points.

SOFTBALL

La Salle-Pérou 12, Rochelle 2 : Ava Lambert a réussi trois coups sûrs, dont un coup de circuit, et trois points produits pour mener les Cavaliers à une victoire de la Conférence Interstate 8 au Pérou.

Taylor Martyn a réussi deux coups sûrs et cinq interceptions pour LP, tandis que Taylor Vescogni a lancé un match complet.

La Salle-Pérou 3, Serena 2 (8 auberges) : Taylor Martyn a doublé deux fois et a produit trois points alors que les Cavaliers ont remporté un match hors conférence au Pérou.

Chloe Mitchell a accordé deux coups sûrs et retiré 13 frappeurs pour LP (24-3).

St. Bede 15, Princeton 5 (auberge 5) : Regan Stoudt a réussi trois circuits et six points produits alors que les Bruins terminaient leur saison de championnat de la division Est de la Conférence des Trois Rivières avec une déroute des Tigresses au Pérou.

Lilly Bosnich et Bella Pinter ont également réussi un circuit pour St. Bede (19-6, 11-1), chacune ayant terminé avec deux points produits et deux points.

Stoudt a également été le lanceur gagnant.

Isa Ibarra a été 2 en 3 avec trois points produits pour Princeton (6-16, 4-8).

Bureau Valley 16, Hall 2 (auberge 5) : Carly Reglin a été 2 en 3 avec un circuit, quatre points produits et trois points pour mener le Storm à une victoire de la division Est de la conférence Three Rivers à Spring Valley.

Reglin a également remporté la victoire, accordant deux points sur trois coups sûrs avec 13 retraits au bâton et aucune marche dans un match complet.

Madison Smith a été 3 en 4 avec un circuit, deux doubles, quatre points produits et trois points pour BV.

Hope Whightsil était 1 pour 2 avec deux points produits pour les Red Devils.

Kewanee 14, Mendota 1 : Emma Schultz a doublé deux fois et a marqué un point alors que les Troyens ont perdu un match de la division Est de la conférence Three Rivers à Mendota.

BASE-BALL

St. Bède 4, Princeton 2 : Gus Burr a été 1 en 3 avec une course et un point produit pour aider les Bruins à un match de la division Est de la conférence Three Rivers au Pérou.

Ryan Slingsby a également eu un point et un point produit pour les Bruins (18-6, 11-1), tandis que Seth Ferrari a remporté la victoire, accordant deux points non mérités sur six coups sûrs avec sept retraits au bâton et aucune marche en 6 1/3 manches.

Ace Christiansen a été 3 en 4 avec deux points produits pour les Tigers, tandis que Danny Cihocki a accordé quatre points sur trois coups sûrs et a retiré 10 frappeurs dans un match complet.

Mendota 6, Kewanee 5 : Dom Stamberger a frappé un coup de circuit en solo pour égaliser le match en sixième, puis a délivré un simple sans faute en fin de septième pour mener les Troyens à une victoire de la division Est de la conférence Three Rivers à Mendota.

Braiden Freeman a remporté la victoire en relève pour Mendota (5-19, 2-10), accordant un point non mérité sur quatre coups sûrs avec sept retraits au bâton et aucune marche en 3 1/3 manches.

Henry-Senachwine 6, Midwest Central 1 : Lance Kiesewetter a frappé deux circuits pour mener les Mallards (18-6) à une victoire hors conférence à Manito.

Eureka 5, comté de Putnam 0 : Les Panthers ont réussi quatre coups sûrs dans une défaite hors conférence à Eureka.

TENNIS GARÇONS

Coal City 3, Mendota 2 : Les Troyens ont remporté deux matchs de double dans une défaite à Mendota.

Clayton Buffington et Landon Bauer ont gagné 6-0, 6-4 en double n°1, tandis que Dagen Setchell et Cameron Escatel ont gagné 6-2, 6-3 en double n°2.

Morris 3, Princeton 2 : Les Tigres ont perdu à Princeton.

Chase Sims a gagné 6-0, 6-1 en simple n ° 2 pour Princeton, tandis qu’Asa Gartin et Josh Orwig ont été vainqueurs 6-1, 6-2 en double n ° 3 pour les Tigers.