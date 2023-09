Bilan sportif de la RBC

VOLLEY-BALL

Saint-Bède 2, Earlville 0 : Aubree Acincius a récolté 19 passes décisives et deux as alors que les Bruins ont gagné 25-18, 25-21 mercredi lors d’un match hors conférence mercredi au Pérou.

Ali Bosnich a réussi six attaques décisives et un bloc, Ashlyn Ehm a réussi cinq attaques décisives et deux blocs et Ella Hermes a ajouté 12 récupérations pour St. Bede.

Bureau Vallée 2, Hall 0 : Le Storm a gagné en deux sets lors d’un match de la division Est de la Conférence des Trois-Rivières mercredi à Manlius.

Bureau Valley s’est amélioré à 5-1 lors de la conférence.

Bureau Vallée 2, Mendota 1 : Kate Salisbury a enregistré sa 1 000e passe décisive en carrière mardi alors que le Storm a gagné 14-25, 25-23, 25-14 lors d’un match de la Conférence des Trois-Rivières à Manlius.

Érié-Prophetstown 2, Princeton 1 : Les Tigresses ont remporté le premier set mardi, mais ont finalement perdu 13-25, 25-12, 25-19 lors d’un crossover de la Conférence des Trois-Rivières à Princeton.

Caroline Keutzer a réalisé six attaques décisives et cinq récupérations pour Princeton (10-10-1), tandis que Natasha Faber-Fox a récolté 15 passes décisives et quatre récupérations.

Newark 2, DePue 0 : Les Little Giants ont perdu 25-2, 25-6 mardi lors d’un match de la Little Ten Conference à Newark.

Earlville 2, DePue 0 : Hannah Pfaff a récolté 11 points, cinq as et trois attaques décisives pour mener les Red Raiders à une victoire de 25-13, 25-7 lors d’un match de la Little Ten Conference jeudi à DePue.

GOLF GARÇONS

Hall 179, Fieldcrest 187 : Jacob Diaz a tiré un 41 pour remporter les honneurs de médaillé et aider les Red Devils à remporter une victoire hors conférence mercredi au Spring Creek Golf Course à Spring Valley.

Landen Plym (42), Noah Plym (45) et Joseph Perez (51) ont complété les scores de Hall.

GOLF FILLES

À Spring Valley : Erin Dove a tiré un 52 pour aider les Bruins à remporter la victoire lors d’un match triangulaire mardi au parcours de golf de Spring Creek.

St. Bede a obtenu un 231 pour battre Hinckley-Big Rock (234) et Bureau Valley (261).

Anna Cyrocki (53), Aleah Espal (60) et Bella Hagenbuch (66) ont également marqué pour les Bruins.

Michaela Neder a mené le Storm avec un 56, tandis que Rashida Martin (63), Katrina Wahl (65) et Abby Wall (73) ont complété les scores de BV.

À Princeton : Addie Hecht a tiré un 47 alors que Princeton a terminé deuxième dans une triangulaire mardi au parcours de golf de Wyaton Hills.

Seneca a gagné avec un 205, Princeton a tiré un 218 et La Salle-Pérou a tiré un 252.

Reese Reviglio et Morgan Foes ont chacun obtenu un 55 pour les Tigresses, tandis qu’Ava Morton avait un 61.

Allie Thome a mené les Cavaliers avec un 52, tandis que Delani Duggan avait un 60, Sophia Chiu avait un 61 et Makenna Zimmer avait un 78.

Cross-Country étudiante

Chez Mendota : Anthony Kelson a parcouru le parcours de 2,96 milles en 17:44 pour gagner par 30 secondes mardi au lac Mendota.

Augustus Swanson de Princeton a terminé deuxième en 18:14, Eri Martinez-Prado de Hall (18:25) quatrième et Dawson Lambert de Princeton (20:30) cinquième.

Jhett Cowser (21:14) de la coopérative Amboy a terminé huitième.

Chez les filles, Ruby Acker (22:24) et Alexandra Waca (23:57) de Princeton ont terminé doublé, tandis que Samantha Nauman (25:59) d’Amboy, Addison Pertell (26:29) et Anna Carlson (26:55). ) complète le top cinq.

Evelyn Castelan de Hall (28:46) a terminé neuvième.

En Oregon : Greyson Marincic de St. Bede a couru le parcours de 3,1 milles en 21:16,59 pour se classer 11e lors d’une compétition regroupant sept écoles mercredi à Oregon Park West.

Chez les filles, Sierah Shaver de St. Bede a terminé 15e en 28:21,4.

Chez Kewanee : Adrian Gallardo de Bureau Valley a terminé troisième en 19:37 lors d’une compétition au parcours de golf de Baker Park.

Son coéquipier Alexander Gallardo a terminé cinquième en 20:06.

Chez les filles, Leah House de BV a terminé 14e en 31:02.

À Granville : Fieldcrest a remporté les gagnants masculins et féminins lors d’un jeudi triangulaire dans le comté de Putnam.

Caleb Krischel a remporté la course de 2,96 milles chez les garçons en 16h20, tandis que Eri Martinez-Prado de Hall s’est classé deuxième en 16h35 et Brayden Zungia du comté de Putnam a terminé troisième en 18h41.

Chez les filles, les Knights ont terminé parmi les cinq premiers, menés par l’effort gagnant de Clare Phillips en 20:40.

TENNIS FILLES

Saint-Bède 3, Streator 2 : Les Bruins ont balayé l’action en simple pour remporter une victoire mercredi à Streator.

Ella Englehaupt a gagné 6-3, 6-0 au n°1 en simple, tandis que Georgina Guo a gagné 6-3, 6-1 au n°2 en simple.

Rubi De La Torre et Emma Smudzinski ont remporté une victoire de 7-5, 6-7, 10-8 au deuxième rang du double pour St. Bede.

Pontiac 4, Saint-Bède 1 : Rubi DeLaTorre et Emma Smudzinski ont gagné 7-5, 6-3 au deuxième rang en double pour la seule victoire des Bruins mardi lors d’une défaite contre les Indiens au Pérou.

Dixon 4, Princeton 1 : Nora Schneider et Caitlin Meyer ont gagné 6-4, 6-2 en double n°1 pour la seule victoire des Tigresses mardi contre les Duchesses à Princeton.

FOOTBALL GARÇONS

Mendota 7, Princeton 0 : Cesar Casas et Sebastian Carlos ont chacun marqué deux buts pour mener les Trojans à une victoire mardi à Princeton.

Johan Cortez a inscrit un but et une passe décisive pour Mendota (14-0-1), tandis que David Casas et Mauricio Salinas ont chacun marqué un but.

Oregon 3, DePue-Hall 0 : Les Little Giants ont été tenus à l’écart du tableau d’affichage lors d’une défaite hors conférence mercredi dans l’Oregon.