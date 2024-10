Bilan, notes, carte du 30 octobre

Nos résultats AEW Dynamite pour ce soir incluent les Young Bucks défendant le championnat du monde par équipe AEW contre Private Party, Swerve Strickland face à Shelton Benjamin et Adam Cole affrontant Buddy Matthews. De plus, Kamille affrontera Kris Statlander.

Carte Dynamite AEW

La carte annoncée est la suivante :

Championnat du monde par équipe AEW : The Young Bucks (c) contre soirée privée

Swerve Strickland contre Shelton Benjamin

Orange Cassidy apparaît

Kamille contre Kris Statlander

Adam Cole contre Buddy Matthews

Nous allons « pendre » Adam Page

Résultats AEW Dynamite

Jon Moxley et son groupe marchent vers le parking, et Claudio Castagnoli commence à parler de la façon dont Moxley a construit AEW à mains nues. Orange Cassidy coupe la vidéo alors qu’il arrive sur le ring. Il dit que ce n’est pas qui il est, car il n’est pas un leader. Cassidy dit cela lorsqu’il a vu Chuck Taylor se faire attaquer. Il souligne le courage des jeunes talents figurant sur la liste d’AEW et les appelle l’avenir.

Cassidy dit qu’ils n’ont aucune idée du danger dans lequel ils se trouvent, ni à quel point Jon Moxley est dangereux. Il explique qu’il a réalisé ce qu’il devait faire. Cassidy dit que si Moxley réussissait, il n’y aurait pas d’AEW, car Jon Moxley n’a jamais eu besoin d’AEW. Il dit qu’il a besoin d’AEW et qu’il doit arrêter cela en coupant la tête du serpent. Cassidy dit qu’il le fera tout seul pour s’assurer que personne ne soit blessé. Il défie Moxley dans un match pour le championnat du monde AEW. Cassidy dit à Moxley de le lui faire savoir, car il n’est pas difficile à trouver. Il se présente comme le prochain champion du monde AEW.

Note : A

Ce fut un bon début pour le spectacle. Cassidy est devenu le visage d’AEW à certains égards, et il est le parfait complément à cette nouvelle version de Jon Moxley. Ils ont eu une grande querelle l’année dernière, et avec le nouveau personnage de Moxley, l’histoire pourrait être encore plus forte cette fois. L’évolution de Cassidy vers le héros réticent a également été bien réalisée.

La championne TBS Mercedes Moné et Kamille marchent dans les coulisses et sont interrogées sur le match de Kamille contre Statlander. Moné dit que Statlander n’est pas à la hauteur de Kamille.

Adam Cole revient sur le ring

Adam Cole contre Buddy Matthews

Cole, faisant son retour sur le ring pour la première fois depuis septembre 2023, serre la main de Matthews. Ils se sentent très tôt. Matthews prend le dessus. Cole se déclenche et ils sont à égalité. Ils continuent de se battre pour leur positionnement. Matthews envoie Cole à l’extérieur et il atterrit sur sa cheville réparée chirurgicalement. Matthews perce Cole avec un coup de pied et reprend le dessus.

De retour sur le ring, Matthews immobilise Cole et continue de contrôler l’action. Il frappe un superplex, mais Cole riposte avec un brise-cou. Cole se rallie et pointe Matthews. Matthews contre le Panama Sunrise et cible la cheville de Cole. Il piétine la cheville alors qu’elle est sur les marches en acier. Les médecins vérifient Cole et commencent à l’aider à reculer.

Matthews dit des conneries et dit que Cole s’enfuit. Il traite Cole de fragile. Il traite Cole de salope et Cole revient sur le ring. Cole et Matthews échangent des coups. Cole entraîne Matthews avec quelques coups de pied. Sa cheville cède et Matthews le frappe avec un coup de genou et un piétinement.

Matthews parle encore de trash et Cole répond avec quelques coups de pied. Matthews frappe une bombe à boucle et un piétinement. Cole frappe un Panama Sunrise sur le sol. Il frappe un genou en courant pour la victoire.

Gagnant : Adam Cole

Cole attrape un micro et dit que Matthews lui a rappelé qui est le véritable Adam Cole. Il remercie Matthews et lui serre la main. Les lumières s’éteignent et lorsqu’elles se rallument, Malakai Black se tient sur le ring et serre la main de Cole.

Note : A

Cole a réalisé une solide performance lors de son premier match depuis plus d’un an. Ce fut également une excellente performance pour Matthews. L’angle d’après-match était amusant, et la perspective de voir Cole affronter Black est une possibilité passionnante.

Dans les coulisses, Christopher Daniels est aux côtés de Private Party et il leur donne un discours d’encouragement avant leur match contre les Young Bucks. Daniels se souvient de la façon dont lui et Frankie Kazarian ont perdu contre les Young Bucks. Isiaih Kassidy promet de remporter les titres ce soir.

Adam Colei est montré dans la salle des entraîneurs et il souligne comment Matthews lui a offert un match incroyablement difficile. Il envoie un message à MJF et souligne le comportement passé de MJF, alors qu’il revient sur le chemin parcouru jusqu’à présent. Il promet de mettre la main sur MJF chez AEW Full Gear.

Kyle Fletcher attend la réponse de Will Ospreay

Kyle Fletcher et Don Callis montent sur scène. Fletcher dit qu’il est là pour appeler Ospreay. Personne ne sort. Mark Davis, le partenaire de l’équipe de Fletcher, sort. Davis dit que Fletcher sait qu’Ospreay est immobilisé chez lui. Il dit que Fletcher a changé. Fletcher dit que Callis l’a aidé à découvrir qui est réellement Ospreay. Il dit qu’il est sûr qu’Ospreay a oublié Davis. Fletcher dit qu’il a veillé à ce que Davis ait une place dans la famille Don Callis.

Davis répond en disant qu’ils avaient un empire, et Fletcher, et qu’il l’a détruit. Fletcher dit qu’un jour viendra où il devra prendre une décision difficile, et il dit qu’il n’a aucun problème à se débarrasser du passé.

Note : B

Le retour de Mark Davis a été une grande surprise. Sa blessure a déclenché la course en simple de Fletcher en premier lieu. Sa place dans la querelle de Fletcher avec Ospreay était l’éléphant dans la pièce, et il semble que nous ayons eu une réponse ici, car cela a apparemment fermé la porte à l’Aussie Open pour se réunir pour le moment.

Dans les coulisses, « Hangman » Adam Page commente son affrontement avec Jay White à AEW Full Gear. Il discute de leur querelle et dit que la rédemption n’existe pas. Au lieu de cela, il n’y a eu que des victoires, des défaites et des conséquences. Page dit qu’il sait que White ciblera sa jambe blessée, mais White ne sait pas ce qu’il lui fera. Il dit qu’il quittera White et qu’il le laissera derrière lui.

Jon Moxley répond

Le champion du monde AEW Jon Moxley, Wheeler Yuta, Claudio Castagnoli et Marina Shafir montent sur le ring. Moxley dit qu’un jour, Orange Cassidy comprendra. Il dit que Cassidy pense qu’il l’a défié, mais c’était l’inverse. Moxley a déclaré qu’il avait défié Cassidy la semaine dernière en attaquant Chuck Taylor, tout en supprimant certaines des distractions auxquelles il était confronté.

Il dit qu’il ne veut pas que Cassidy attrape la maladie qui semble affecter beaucoup de gens à AEW, car les gens étaient satisfaits de leur salaire. Moxley accepte d’affronter Cassidy et dit qu’il le combattra « dans la vallée », et qu’il ferait mieux d’être prêt à mourir. Il dit que si Cassidy pense qu’il est libre de toute distraction, ils devraient le tester.

Le groupe se retourne contre Wheeler Yuta et Castagnoli enroule une chaise autour de son cou. Cassidy arrive et tente de réaliser l’arrêt, mais le groupe est plus nombreux que lui. Ils se liguent contre Cassidy, mais l’Ordre des Ténèbres réussit le sauvetage.

Le groupe de Moxley prend toujours le dessus. Le passage à tabac continue et PAC enroule une chaise autour du cou de Cassidy. Darby Allin descend des chevrons et mène le combat à Castagnoli.

Ils continuent de se battre et de plus en plus de membres du vestiaire sortent. Les Young Bucks sortent après que Private Party et d’autres aient rejoint le combat.

Les jeunes dollars défendent l’or

Championnat du monde par équipe AEW : The Young Bucks (Matthew et Nicholas Jackson) (c) contre soirée privée

Matthew et Isiah commencent le match et se sentent. Les Young Bucks font équipe avec Kassidy et prennent le contrôle. Une fête privée se rassemble et Kassidy plonge vers l’extérieur. Kassidy échappe à Matthew quand il va le frapper avec la cloche. Quen frappe accidentellement Kassidy avec la cloche. Les Young Bucks font équipe avec Quen. Kassidy est éclaté et Matthew le claque contre les marches en acier.

Les Young Bucks conservent l’avantage. Kassidy entre et nettoie la maison avec une vague d’offensive. Private Party continue de rouler avec une vague d’offensive. Les Young Bucks reprennent le contrôle, mais Private Party se rallie. Les Young Bucks écrasent leur rassemblement et entraînent Quen sur scène. Kazuchika Okada arrive et cache Quen avec une pierre tombale sur scène. Les Young Bucks ont frappé Kassidy avec un cutter. Les Bucks donnent un coup de pied à Kassidy et obtiennent un compte de deux. Kassidy contre l’EVO Trigger et obtient un compte de deux avec un roll-up. Il roule à nouveau Matthew. Les Bucks ont frappé le déclencheur EVP pour un compte de deux.

Matthew frappe un V-Trigger et un One-Winged Angel, mais Quen le brise. Quen brise le pilote TK. Private Party frappe le Gin and Juice pour remporter le championnat du monde par équipe AEW.

Gagnants et nouveaux champions par équipe du monde AEW : soirée privée

En coulisses, Penelope Ford et Jamie Hayter ont une confrontation houleuse avant leur match de la semaine prochaine.

Le champion du monde ROH Chris Jericho et The Learning Tree sortent, et Jericho vante sa victoire la semaine dernière. Il prend une autre photo de Mark Briscoe en évoquant son défunt frère, Jay. Il dit qu’il n’aurait pas pu faire cela sans Big Bill et Bryan Keith. Jericho dit qu’il a une vision globale et évoque le succès de « Terrifier 3 » ainsi que la croissance de ROH.

Il dit qu’il amènera la ROH sur la plus grande scène qu’elle ait jamais vue. Il dit à tout le monde de profiter de la balade, car il amènera la ROH vers de nouveaux sommets.

Dans une vignette, Anna Jay attend avec impatience son match contre la championne du monde féminine de l’AEW, Mariah May, sur AEW Collision.

Daniel Garcia affronte le champion de la TNT Jack Perry et le pousse contre un mur, le traitant de déchet autorisé. On voit les Young Bucks faire leurs valises et déchiqueter des documents.

Kamille affronte Kris Statlander

Kris Statlande contre Kamille (avec Mercedes Moné)

Kamille et Statlander s’affrontent et se battent pour se positionner dès le début. Dès le début, Kamille prend le contrôle et domine Statlander. Statlander se rallie, mais Kamille reprend le contrôle. Kamille conserve l’avantage, mais Statlander la largue d’un chelem. Kamille échappe à un 450 et claque Statlander.

Kamille frappe une Powerbomb Torture Wrack. Statlander contre une pierre tombale dans la Stat-urday Night Fever pour la victoire.

Gagnant : Kris Statlander

Moné attaque Statlander par derrière et dit à Kamille d’aller vers l’arrière. Elle attrape la tête de Statlander et dit des conneries.

En backstage, Christian Cage tend un rameau d’olivier à HOOK pour la semaine prochaine en disant qu’il veut s’expliquer.

Mark Briscoe, Kyle O’Reilly et Tomohiro Ishii sont interviewés dans les coulisses. Briscoe dit qu’il fera payer à Chris Jericho le fait d’avoir évoqué le départ de Jay Briscoe. Kyle O’Reilly lance un combat sans honneur la semaine prochaine.

Les Young Bucks sont montrés en train de partir et Christopher Daniels tente de les arrêter. Les Bucks disent que c’est trop chaotique, ils travailleront donc à domicile. Ils partent dans la nuit. Jon Moxley et son groupe attaquent Brandon Cutler, et Moxley écrase le bras de Cutler.

Swerve Strickland affronte Shelton Benjamin

Swerve Strickland (avec Prince Nana) contre Shelton Benjamin

Strickland et Benjamin se sentent dès le début, et Benjamin emmène Strickland sur le tapis. Benjamin envoie Strickland par-dessus les cordes et sur le sol. Strickland contre Benjamin et enroule son bras autour du poteau du ring. Benjamin claque Strickland sur le tablier. Il conserve l’avantage et perce Strickland avec un genou.

Benjamin continue de contrôler l’action. Strickland se rallie avec un coup de pied. Il frappe un uppercut plongeant à la nuque. Strickland donne à nouveau un coup de pied à Benjamin. Benjamin claque à nouveau Strickland. Strickland réussit un House Call et un 450. Il laisse tomber Benjamin avec un flatliner. Benjamin frappe Benjamin avec un Liger Bomb et un Swere Stomp pour la victoire.

Gagnant : Swerve Strickland

MVP est montré en train d’appeler quelqu’un. Les lumières s’éteignent et quand elles s’allument, Bobby Lashley fait son entrée. Il embrasse MVP et ils montent sur le ring. Lashley regarde Strickland et le laisse tomber d’un coup bas. Benjamin et Lashley se liguent contre Strickland.

Ils attaquent également le prince Nana. Lashley met Strickland dans le Hurt Lock. Ils attaquent les fonctionnaires qui tentent de s’impliquer. MVP dit « devinez qui est de retour dans les affaires » alors qu’il se tient debout aux côtés de Lashley et Benjamin.