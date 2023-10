Bilan local : les coureurs de cross-country de Bellefonte remportent un succès sur invitation | Actualités, Sports, Emplois

Bellefonte a passé samedi matin à concourir au Ridgway Invitational. Les Raiders se sont classés deuxièmes avec 107 points, terminant derrière Brookville qui a remporté le tournoi avec 90 points. Alex Crist a réalisé un record d’équipe en 17 :19, se classant quatrième au classement général, Caleb Vinnedge a terminé 17e au classement général avec un temps de 18 :19 et Kaiden Williams s’est classé 29e lors de sa première invitation avec un temps de 18 :37.

Chez les filles, Emma Liadis a terminé meilleure d’équipe (et 12e au classement général) avec un PR de 21:33. Natalie Jolley a également obtenu un PR avec un temps de 21:53. Jolley s’est classée 16e au classement général et derrière elle, 17e, se trouvait Emma Raish avec un temps de 21:54. Emma Burger a également atteint un PR 23h00, se classant 34e de la course.

• Mia Shuler, diplômée de Williamsport, et Olivia Anastos, diplômée de Central Mountain, ont représenté l’équipe de tennis féminine de Lock Haven aux Championnats de l’AFPC 2023.

Shuler et Anastos ont tous deux frappé le terrain pour une action en simple et les deux ont fait équipe pour jouer en double.

Les Bald Eagles ont ouvert l’action d’aujourd’hui avec un double et le duo de The Haven est tombé face à Sohana Thompson et Gabriella Lerario dos Santos de West Chester, 8-1.

Shuler a perdu (6-0, 6-0) contre Katy Graydon de l’IUP en simple et Anastos est tombé (6-0, 6-0) contre Roisin Murphy de Mercyhurst.

• L’équipe de golf féminine de Lock Haven a accueilli East Stroudsburg au Clinton Country Club et les Bald Eagles ont battu les Warriors, 390-433, lors de leur premier match sur le parcours à domicile.

Les Bald Eagles ont une fiche de 2-0 en double match cette saison. Lock Haven a dépassé son meilleur score à domicile de la saison dernière par 20 coups.

Aaliyah Matylewicz a rythmé le peloton avec un score impressionnant de 86, tandis qu’Audrey Weigl a terminé juste derrière elle avec un score de 93.

Kendall Fedder, diplômé de Milton, a tiré un 100 et Skylar Pentz a tiré un 111 pour compléter le groupe de quatre des Pygargues à tête blanche. Samantha Young a été la meilleure buteuse des Warriors, terminant avec un 90.

GARÇONS CROSS-COUNTRY

Résultats individuels de Bellefonte : 1. Alex Crist 17:19 (quatrième au total) 2. Caleb Vinnedge 18:19 (17e au total) ; 3. Kaiden Williams 18:37 (29e au total) ; 4. Alex Mansfield 18:47 (32e au total) ; 5. Keith Eicholtz 19:12 (46e au total) ; 6. Elijah Davis 19:13 (47e au total) ; 7. Maverick Muchmore 19 : 23 ; 8. Jacob Douches 20:56 ; 9. Ésaïe Johnson 21:14.

FILLES CROSS-COUNTRY

Résultats individuels de Bellefonte : 1. Emma Liadis 21:33 (12e au total) ; 2. Natalie Jolley 21:53 (16e au total) ; 3. Emma Raish 21:54 (17e au total) ; 4. Emma Burger 23h00 (34e au total) ; 5. Ashleigh Aukerman 23:29 (41e au total) ; 6. Anna Tyson 24h00 (47e au total) ; 7. Victoria Schellenberg 24:06 (49e au total) ; 8. Alyssa Hopkins 24:15 ; 9. Alexis Fravel 27:26 ; 10. Josie Underwood 28:02.







