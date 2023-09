Bilan : la qualité de star de Denzel Washington reste un bon égaliseur

On parle énormément de la fin des stars de cinéma étant donné que Denzel Washington est juste ici, en train de se promener.

« Equalizer 3 » d’Antoine Fuqua, suite tendue et texturée de la série des justiciers de Washington, n’est pas l’un des meilleurs films de l’acteur. Cela ne ferait pas partie de son top 10. Mais cela résume de manière frappante la formidable puissance de Washington à l’écran.

Vous pourriez penser que cela figurerait dans les séquences d’action brutales du film, mais non. Ce sont des scènes de Washington prenant minutieusement une tasse de thé sur une terrasse de café ou se promenant dans les rues d’une ville sicilienne. Il s’agit d’un film moins lié à la mécanique de l’intrigue qu’au plaisir de regarder Denzel sourire narquois, renfrogné et sourire, dans des scènes tranquilles mêlées à tous les meurtres.

De cette façon, les films « Equalizer » (dont le troisième est certainement le meilleur d’une série médiocre) me rappellent ces grands thrillers de Walter Matthau comme « Charley Varrick » et « Hopscotch » – des films sur des vieillards aux traits expressifs. des sourcils bien fixés mais qui ont encore plein de tours dans leur sac. (Washington, aujourd’hui âgé de 68 ans, a également repris le rôle de Matthau dans le remake de « Pelham One Two Three ».)

De nos jours, les stars plus âgées ne manquent pas et mettent à profit leurs compétences particulières dans des thrillers d’action. Jetez une pierre dans une salle de cinéma et vous risquez de frapper (et de risquer de vous attirer la colère mortelle) de Liam Neeson, Harrison Ford ou Tom Cruise. « Equalizer 3 », une bonne entrée dans l’ensemble dans le genre, se situe à l’extrémité la plus sanglante du spectre.

Pourtant, curieusement, ni les séquences de combat (rapides et grotesques) ni le sens du suspense (superficiel) du film ne sont vraiment un argument de vente. Le film, scénarisé par Richard Wenk, s’ouvre sur une traînée de corps à travers la maison principale d’un vignoble sicilien. Dans la cave à vin, Robert McCall (Washington) est assis calmement et hausse les épaules : « Je ne me laisserais pas entrer, alors… »

« The Equalizer » est vaguement basé sur une série télévisée des années 1980 sur un ancien agent des services de renseignement qui passe sa retraite à rééquilibrer la balance de la justice pour les gens ordinaires qu’il rencontre. Et le troisième film de la série a une qualité agréablement épisodique.

Une balle dans le dos laisse McCall en convalescence après avoir été soigné par un gentil médecin du village nommé Enzo (Remo Girone). Nous sommes dans le sud de l’Italie. La majeure partie du film a été tournée le long de la côte amalfitaine, en particulier dans le charmant village de pêcheurs médiéval d’Atrani.

S’il y a une chose vraiment invraisemblable à propos d’« Equalizer 3 », c’est le fait qu’il n’y a aucun touriste en vue. McCall, qui une fois sorti du lit parcourt les marches pavées du village avec une canne, semble être le seul Américain de la ville. Il est vite charmé par les gens qui accueillent chaleureusement « l’Americano ».

Et dans le même temps, la mafia de la Camorra s’implante davantage dans le village, avec l’intention d’en chasser les habitants pour faire place aux hôtels et aux casinos. Ils forment une petite armée de voyous habillés de créateurs et couverts de tatouages, et descendent dans le village, ignorant que le justicier d’élite se cache tranquillement en sirotant du thé de l’autre côté de la rue après leurs shakedowns ou en mangeant des pâtes à la table voisine.

Fuqua, qui a beaucoup voyagé, qui a réalisé les deux films précédents « Equalizer » et qui a réalisé pour la première fois Washington dans « Training Day », est ici dans sa timonerie de genre. Il suit patiemment McCall et s’imprègne de la couleur locale, avec quelques touches d’imagerie chrétienne de l’église au-dessus de la ville. Il existe un sentiment sinistre et inquiétant de fléaux maléfiques – une drogue odieuse provenant de Syrie, vendue par la mafia et qui finance des cellules terroristes – s’infiltrant dans une société de « bonnes personnes ».

La dichotomie claire entre le bien et le mal est confortable, tout comme la répression sauvage et sereine du réseau mafieux par Washington. Il y a aussi des responsables de la CIA dans le mélange, y compris l’employé de bureau de Dakota Fanning devenu agent. Mais ils suivent pour l’essentiel l’exemple de McCall. Lui – Washington en fait – est dans une ligue à part, et « Equalizer 3 », intelligemment, n’essaie même pas de suggérer que c’est une course serrée. Après tout, tous ne sont pas créés égaux.

« Equalizer 3 », une sortie de Sony Pictures, est classé R par la Motion Picture Association pour sa forte violence sanglante et son langage. Durée : 109 minutes. Trois étoiles sur quatre.

