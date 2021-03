Haas avait terminé neuvième des Championnats du monde de Formule 1 2020 et leurs deux pilotes ont collectivement réussi à obtenir trois points au cours de la saison entière. En raison de la pandémie COVID-19 et du début tardif de la saison, Haas avait déployé le VF-20 qui était piloté par Romain Grosjean et Kevin Magnussen, qui représentait Haas pour la quatrième année consécutive. Le duo a maintenant quitté Haas et est venu à la place de Nikita Mazepin de Russie et vainqueur du championnat de Formule 2, Mick Schumacher, le fils du pilote légendaire de Formule 1, Michael Schumacher. Pour les Championnats du monde de F1 2021, Uralkali est le sponsor de Haas.

Haas a connu une saison décevante en 2020, le Français Grosjean et le Danois Magnussen n’ayant récolté que trois points, les deux n’ayant terminé qu’un dans le top dix. Sur les 17 courses de la saison 2020, Magnussen avait abandonné six fois, tandis que Grojean n’avait participé qu’à 15 courses, dans lesquelles il a abandonné trois fois. Lors du GP de Bahreïn, Grojean est entré en collision, ce qui a entraîné un accident presque mortel. Il a dû être remplacé par le réserve Pietro Fittipaldi.

Voici le bilan des futurs pilotes qui représenteront Haas et comment s’est déroulée leur saison 2020.

Nikita Mazepin

Le jeune russe Nikita Mazepin avait déjà couru pour Hitech Racing aux Championnats de Formule 2 de la FIA et fera ses débuts en Formule 1 avec Mick Schumacher. Avec Hitech GP, Mazepin a couru aux côtés de Luca Ghiotto et son premier podium était au Hungaroring lorsque le jeune a terminé deuxième. C’était en Grande-Bretagne, où Mazepin a remporté la course. Le jeune était également en tête dans le dernier tour de la course belge, mais il a poussé Yuji Tsunoda de Carlin Motosport et s’est vu infliger une pénalité de cinq secondes qui lui a finalement refusé la victoire. Il sera intéressant de voir l’agression de Mazepin contre Haas lors des prochains championnats du monde de Formule 1 2021.

Mick Schumacher

Suivant les traces de son père, Mick Schumacher fait ses débuts en Formule 1 pour Haas et tout le monde de la course attend avec impatience la saison du jeune. À seulement 22 ans, le coureur allemand avait remporté le Championnat d’Europe FIA ​​F3 et au fur et à mesure de sa progression, Schumacher a remporté le Championnat F2 2020 et fera désormais partie de la famille F1. C’est en janvier 2019 que Ferrari avait annoncé Schumacher comme pilote de la Ferrari Driver Academy. Suivant les traces de son père, Mick avait fait ses débuts avec la SF90 de F1 Ferrari lors de la première journée d’essais en saison sur le circuit international de Bahreïn.

Schumacher a maintenant signé un contrat pluriannuel qui durerait jusqu’en 2023 avec Haas et le numéro que le jeune portera sera de 47. Cependant, Ferrari a les yeux rivés sur le jeune et ce n’est qu’une question de temps avant que Schumacher ne le représente. la marque de son père, Ferrari et continuer l’héritage que Michael Schumacher avait laissé derrière lui aux championnats du monde de Formule 1.